Več nevladnih organizacij, med njimi Slovenska filantropija, Amnesty International Slovenije in Mirovni inštitut, je v sredini izjavi za javnost opozorilo, da je policija na petkovem protestu v Ljubljani in tudi že pred njim legitimirala in oglobila pretežno tujce, kar da pomeni nedopustno etnično profiliranje. K ukrepanju so pozvali varuha človekovih pravic, kjer že preverjajo sume morebitnega spornega ravnanja policije.

Na Policijski upravi (PU) Ljubljana so v odzivu izpostavili, da je bil petkov protestni shod, tako kot večina tovrstnih shodov v zadnjem času, neprijavljen. Ker ni organizatorja shoda, ki bi bil dolžan zagotoviti ustrezno varnost vsem udeležencev, je tako za varovanje javnega reda in miru po zakonu dolžna poskrbeti policija. Po navedbah policije so na dosedanjih protestnih shodih posameznikom zasegli predmete, ki jih na javne shode ni dovoljeno prinašati, med drugim razne palice, pirotehnična sredstva, orodje in podobne nevarne predmete.

V množici je bila prižgana bakla

Kljub opozorilom, da vse to ni dovoljeno, je bila po pojasnili PU Ljubljana tudi na petkovem protestu v množici prižgana bakla in prinesene daljše palice, ki so jih zasegli. »Policija ne more in ne sme tolerirati takih kršitev, ne glede na to, kdo jih je storil. Prav navedbe, ki namigujejo, da bi morala policija tuje državljane drugače obravnavati, pomenijo etično profiliranje in opredeljevanje glede na rasno, versko, narodnostno ali kakšno drugo pripadnost, česar pa policija absolutno ne podpira. Zoper vse kršitelje bo vedno ukrepano na enak način,« so poudarili na policiji.

Zagotavljajo, da policisti enako ravnajo proti vsem kršiteljem in ne ukrepajo, če ni kršitev. »V vseh svojih pozivih javnosti pred dosedanjimi zbiranji smo posebej izpostavili, da je javno zborovanje in izražanje stališč ustavna pravica državljanov, ki je ne omejujemo ali ji nasprotujemo. Pozivamo pa, da vsi udeleženci svoje pravice uveljavljajo mirno in strpno ter varno za vse. Izkušnje iz leta 2012 in nedavni novembrski protest je lahko primer, kako hitro lahko pri navidezno miroljubnih protestih pride do nasilnih dejanj, ki ogrožajo življenje in premoženje ljudi,« so opozorili.