Falling Walls Lab, ki poteka pod okriljem nemške fundacije Falling Walls, je predstavitveno tekmovanje svetovnega formata, središče mreženja in odskočna deska raznolikemu, interdisciplinarnemu krogu študentov, raziskovalcev in mladih profesionalcev. Prebojnim idejam ponuja oder na lokalni in globalni ravni ter posameznikom pomaga pri razvoju inovacij, veščin komuniciranja, povezovanju in ustvarjanju prostora za učinkovito in trajnostno skupnost.

Prebojne ideje, ki podirajo meje akademskih področij Vsako leto med marcem in oktobrom ugledne akademske ustanove po vsem svetu gostijo lokalne dogodke Falling Walls Labs, ki združujejo najbolj kakovostne, raznolike in strastne inovativne ume regij. Vsak tekmovalec pridobi triminutno priložnost predstavitve svoje rešitve na pereče globalne izzive vrstnikom, ugledni žiriji akademskih in poslovnih ekspertov ter splošni javnosti. S svojo prebojno idejo tekmovalci podirajo obstoječe zidove oziroma meje akademskih področij ter širijo pozitivne spremembe, kar je bistvo tekmovanja. Pretekle predstavitve Falling Walls Lab so vključevale tematike, kot so nove metode zdravljenja raka, inovativne tehnike čiščenja kontaminirane vode pa vse do družbenih pobud za izboljšanje vsakdana starejših. Žirija pri tekmovalcih išče prebojni faktor (inovativnost predlagane ideje), potencial dejanskega vpliva predstavljene ideje (relevantnost ideje na specifičnem področju in širše) in beleži prepričljivost same predstavitev.

Zmagovalci lokalnih dogodkov v Berlin Zmagovalci lokalnih dogodkov Falling Walls Lab dogodkov prejmejo vstopnico za udeležbo na prestižni konferenci Falling Walls v Berlinu, kjer se v spomin na padec berlinskega zidu med 7. in 9 novembrom zberejo mednarodni misleci, inovatorji, vplivneži in odločevalci iz sveta znanosti, podjetništva in politike. Poleg tega pridobijo mesto v globalnem finalu 8. novembra, njihov finalni nastop pa je posnet in dostopen v spletni knjižnici video vsebin Falling Walls, s čimer udeleženci še povečajo vidnost in globalni doseg svojega projekta. Tekmovalci se med bivanjem v Berlinu udeležujejo širšega programa s treningom nastopanja, mreženjem, delavnic na različne tematike in dogodkov s strani prestižnih nemških raziskovalnih organizacij. V globalnem finalu se nato potegujejo za naziv prebojnega zmagovalca« v kategoriji vzhajajočih talentov Falling Walls, kjer zmagovalec osvoji tudi denarno nagrado ter priložnost ponovne predstavitve ideje na velikem odru prestižne konference Falling Walls.