Ker je ravnal po svoji modri glavi, si sicer ni prislužil užaljenosti dovolj širokogrudnega Vučića, a ukor je vendarle padel. Ko je Pahor hotel nadaljevati pot iz »Velike Albanije« v Beograd, so mu naznanili, da srbskega predsednika ob dogovorjenem času ne bo v Beogradu, zato je bil obisk preložen za 24 ur. Tako so Šepetu prišepnili poznavalci z beograjske Čaršije, kjer v lokalih posedajo najboljši poznavalci novic z »dvora«, piše Aleksander Lucu v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Posledično, da diplomatska zagata ne bi prišla v javnost, je bilo videti celo na televizijskih posnetkih z Brda ob predsedniškem srečanju procesa Brdo-Brioni, kako očitno ustrežljivo in ponižno se je naš predsednik, mnogo bolj kot se za gostitelja spodobi, vedel do Aleksandra Vučića. Kakor koli, tudi v skladu z zgodovino sijajne srbske diplomacije je srbski predsednik prvo ime političnega zakulisja na Balkanu, o čemer zaman sanjajo ob Pahorju še Janez Janša, Zoran Milanović in seveda Anže Logar. Vučić postaja vse večji igralec tudi v Bruslju, kjer ga celo Nato spoštljivo sprejema, še pozorneje kot evropska birokracija.

Aleksandar Vučić se doma pretirano ne trudi z ugajanjem, kajti v skladu z zgodovinsko tradicijo imajo Srbi svojega vožda ali poglavarja radi. Če je aroganten, še toliko bolj. Zato Vučić z lahkoto blesti tako na dvoru carja Vladimirja v Moskvi in stalno kuri slabo vest ZDA in Nata zaradi bombardiranja Srbije. Je pa srbski predsednik tudi priljubljena zvezda med kralji in emirji na Arabskem polotoku. Mimogrede je letalsko družbo JAT potisnil pod arabska krila in odprl dnevno letalsko povezavo prek Emiratov z vsem svetom. Samo medklic: na letošnji kolesarski dirki po Italiji, ki se je dotaknila tudi slovenskih tal, vozi tudi ekipa Bahrain-Victorius, ki jo vodi Slovenec Milan Eržen, sponzorira pa sam kraljev sin šejk Naser bin Hamad Al Kalifa. Ker je dobil namig od Vučića, da bi se med obiskom Gira lahko z odlično hrano gostil v Sloveniji na gradu Zemono, se je šejk, kot so mu svetovali, napovedal na obisk »michelinskemu« zvezdniku Tomažu Kavčiču. Chef Kavčič je nedavno sprejel tudi vabilo državnega protokola, da bo v času predsedovanja SDS Evropski uniji kuhal za visoke evropske goste, vendar odločitev niti slučajno ni politična, temveč v skladu z družinskim prepričanjem in Tomaževe zlate mame Katje, da mora Slovenija Evropi na mizi ponuditi samo najboljše.

Če bi predsednik Pahor vedel pred obiskom v Tirani, Prištini in Beogradu, da je že od prvih ozemeljskih in posredno verskih sporov v Sredozemlju med Izraelci, Sirci in Egipčani veljalo tudi pri turističnih obiskih preskočiti vrstni red, da nikakor ni mogoče najprej obiskati Izraela in potem Egipt, si verjetno ne bi privoščil še ene diplomatske šlamastike. Egipčani so namreč vsakega, ki je imel v potnem listu izraelski žig, imeli za možnega vohuna in ga niso spustili v državo (potrjeno iz lastnih izkušenj enega od avtorjev Šepeta v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja).