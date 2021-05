Neodgovorni poslanci

Slovenija je del liberalnega in demokratičnega dela sveta, kjer so družbe organizirane po načelih vladavine prava in utečenih procedur, ki so temelj vsake demokratične ureditve. Politične krize se v takšnem sistemu pojavljajo kot prehlad, ki ga dobro naoljen demokratični sistem odpravi brez večjih pretresov. Procedure so kot farmacevtski preparati, kjer parlament kot suveren ljudske volje prevzema odgovornost, da se prehlad ne razvije v kaj hujšega, zato ima vsakokratna sestava slovenskega parlamenta na tej točki vsakič znova veliko odgovornost. Po zaključku aktualne ustavne obtožbe pa se ni mogoče znebiti občutka, da poslanci niso opravili svoje naloge. Pa ne zato, ker ne bi podprli ustavne obtožbe, ampak ker nihče ni primerno naslovil vsaj dveh ključnih problemov, v katerih velik del opozicije opozarja vlado na resne kršitve zakonodaje – pri financiranju STA in imenovanju delegiranih evropskih tožilcev.