Ana Marwan: Zabubljena (Beletrina, 2021) Ana Marwan je slovensko-avstrijska piska, ki se z romanom Zabubljena v našem literarnem prostoru predstavlja prvič. Njena pripoved priča o venomer nasprotujočih si, a hkrati vselej prepletenih principih realnega in domišljijskega. Da je svet tega romana izrazito literaren, opozarja že način upovedovanja, ki razkriva mnogo več kot neposredno pove. Sicer pa je avtoričina literarna igra ob tem polna besednega poigravanja in preobračanja ustaljenih pomenov, pa tudi ironije in sarkazma.

Brina Svit: Ne želi si lahke poti (Goga, 2021) Brina Svit, za katero so pripovedi, kot sta Con brio in Smrt slovenske primadone, stopa pred bralce tokrat z romanesknim življenjepisom. Ne želi si lahke poti je namreč resnična pripoved o njenem potovanju v ajurvedski center na jugu Indije, kjer naj bi sledila zdravilni kuri za bolečine v hrbtu, a tam jo čaka še marsikaj drugega. Ob zdravilnih metodah tisočletne medicine in tropski naravi tudi druščina gostov z vsega sveta, pa tudi virus, ki v začetku marca 2020 še ni imel imena.

Jan Ciglenečki idr. (ur.): Egiptovsko puščavništvo (Znanstvena založba FF UNI LJ, 2021) Monografija Egiptovsko puščavništvo vodi bralca skozi zgodovino razvoja tega gibanja ter ga seznani s ključnima figurama – sv. Antonom in sv. Pahomijem. Študije različnih avtorjev prinašajo analize posameznih puščavskih piscev, njihovi teksti obravnavajo tudi prenos puščavske duhovnosti na latinski Zahod in grški Vzhod, pri čemer izpostavljajo posredniško vlogo Janeza Kasijana, dotaknejo pa se tudi analogije med zgodnjim egiptovskim puščavništvom in sorodnimi tradicijami v Indiji.

Kristian Bang Foss: Smrt se vozi v audiju (KUD Sodobnost International, 2020) Smrt se vozi v audiju je tragikomičen roman o nepričakovanih življenjskih zasukih, ki se spogleduje s satiro o danski socialni državi. Kristian Bang Foss opisuje življenje junaka Asgerja, ki ostane brez službe v oglaševalski agenciji, ko pol leta kasneje zmačkan izgubi še državno podporo, pa mora postati pomočnik invalidnemu Waldemarju. Ta bi rad obiskal zdravilca v Maroku in Asger mu pomaga dobiti denar za potovanje, toda na poti po Evropi ju zasleduje črn audi. Prevod Darko Čuden.