To je bil politično eksploziven zasliševalski maraton, ki je trajal kar sedem ur. Za vlado in premierja najhujša trditev pa je prišla na začetku. Cummings je o premierju Borisu Johnsonu, o ministrih, pa tudi o sebi in drugih svetovalcih dejal, da »katastrofalno nismo izpolnili pričakovanj javnosti v krizi, kot je bila ta pandemija«.

»Ko nas je javnost najbolj potrebovala, je vlada odpovedala. In rad bi rekel družinam vseh tistih, ki so po nepotrebnem umrli, kako zelo mi je žal za storjene napake, tudi moje osebne napake,« je dejal. Po njegovem je po nepotrebnem umrlo na tisoče med uradno 128.000, neuradno pa več kot 150.000 žrtvami novega koronavirusa. Proti koncu zasliševanja je dejal, da se je oktobra lani prepričal, da Johnson ni sposoben za premierja. Kot nekdanji arhitekt zmage brexita na referendumu je Johnsonu najbolj pomagal pri izvedbi brexita. Toda v bitki s pandemijo je bilo po njegovem pričevanju Johnsonu težko pomagati, ker virusa še februarja lani, ko so države v Aziji zapirale območja žarišč in svoje meje, ni jemal resno. Odzivanje vlade na pandemijo, sploh na začetku leta pa tja do sredine marca, je opisal kot niz nepravih odločitev nepripravljene nesposobne vlade.

Johnson je govoril o »novi prašičji gripi« Najhujšo kritiko je Cummings, ki ga je Johnson odstavil konec leta 2020, namenil zdravstvenemu ministru Mattu Hancocku, ki ga je razglasil za lažnivca. Dejal je, da je Hancock naredil ali izrekel najmanj petnajst do dvajset stvari, zaradi katerih bi ga Johnson moral odstaviti. Njegovo opisovanje dogajanja v vladi in na Downing Streetu 10 v februarju, marcu in aprilu 2020 je bilo nestvarno. Prepričljivo je opisal neverjetno neresnost, ki se je še kar nadaljevala, tudi ko je Svetovna zdravstvena organizacija že razglasila pandemijo. Februarja ni bilo še nikakršnih priprav. Veliko ključnih ljudi je bilo sredi februarja na smučanju. Tudi premier Johnson je šel na počitnice, vsem pa govoril, da je skrb odveč, ker gre samo za »novo prašičjo gripo«. Cummings je trdil, da je Johnson takrat dejal, da bo od glavnega zdravstvenega svetovalca Chrisa Whittyja zahteval, naj ga v živo na televiziji okuži. Ko jih je v začetku drugega tedna marca vendarle začelo skrbeti zaradi napovedi, da utegne pandemija zahtevati do pol milijona življenj, sta, tako Cummings, zavladala kaos in panika. Ker so imeli samo načrt A: čredno imuniteto.