Štirje Slovenci bodo od nedelje naprej nastopili na vrhuncu peščene teniške sezone, Rolandu Garrosu v Parizu. Najvišje uvrščeni Slovenec na glavnem žrebu bo Aljaž Bedene, ki bo v Pariz pripotoval kot 54. igralec s svetovne lestvice. Izmed igralk je najvišje Polona Hercog na 73. mestu, Tamara Zidanšek je 85., Kaja Juvan pa 101.

Analiza slovenskih igralcev na pesku v tej sezoni kaže, da ima najboljšo sezono za sabo Tamara Zidanšek. Konjičanka je na štirih turnirjih dosegla deset zmag in štiri poraze. Najuspešnejša je bila v Bogoti, kjer je bila na turnirju WTA 250 na pragu prvega posamičnega uspeha na turnirjih najvišje ravni, a je po štirih zmagah v finalu klonila proti Kolumbijki Osorio-Serranovi. Da je slovenska igralka najboljša prav na pesku, je dokazala na naslednjem turnirju v Rimu, kjer je dosegla tri zmage (od tega dve kvalifikacijski) ter v drugem krogu po odlični igri priznala premoč prvi igralki sveta Asleigh Barty. V nadaljevanju sezone je igrala še v Saint Malu, kjer se je na turnirju WTA 125 uvrstila v drugi krog, nazadnje pa se je na mastersu 1000 v Rimu z dvema zmagama v kvalifikacijah prebila na glavni turnir, kjer je v prvem krogu priznala premoč Američanki Bernardi Pera.

Polona Hercog je izbrala zanimivo, a uspešno taktiko, da je sezono na pesku začela na turnirju ITF v Oeirasu, kjer je s petimi zmagami osvojila turnir. Mariborčanki v nadaljevanju na turnirjih WTA ni šlo po načrtu, saj je v Carigradu in nazadnje v Beogradu izpadla v prvem krogu. Podoben scenarij je doživela tudi v Rimu, le da se je na glavni turnir prebila z dvema kvalifikacijskima zmagama. V Madridu je sicer izpadla v kvalifikacijah, a kot srečna poraženka izgubila dvoboj prvega kroga proti Latvijki Ostapenkovi.

Nekoliko slabšo sezono kot Tamara Zidanšek, a še vedno relativno uspešno na pesku, ima Aljaž Bedene. Ljubljančan je začel sezono v Cagliariju, kjer se je prebil v četrtfinale, uspeh na turnirjih ATP pa je prejšnji teden ponovil v Lyonu. Obakrat je imel na drugi strani glede na njegov rating premagljiva tekmeca, a sta bila Američan Tylor Fritz in Italijan Lorenzo Musetti boljša. Bedene je dobro igral v Beogradu, kjer je bil v prvem krogu boljši od Američana Korde, v drugem pa je po ogorčenem boju izgubil z Rusom Karacevom, ki je na istem turnirju v polfinalu vzel skalp prvemu igralcu sveta Novaku Đokoviću. Pod zmožnostmi je v tej sezoni Bedene na pesku igral le v Rimu, kjer je izgubil že v kvalifikacijah, se kljub temu kot srečni poraženec uvrstil na glavni turnir, v katerem pa je priznal premoč Nemcu Struffu. Včeraj je Bedene zaključil nastope v Parmi v drugem krogu, ko ga je prepričljivo s 7:5, 6:2 ugnal Italijan Marco Cecchinato (104.), nekdanji polfinalist Rolanda Garrosa, ki sicer še na nobenem drugem turnirju največje četverice ni zmagal v prvem krogu turnirja za grand slam.

Kaja Juvan še brez zmage

Daleč najslabšo sezono med slovenskimi igralci, ki bodo nastopili na Rolandu Garrosu, ima Kaja Juvan. Ljubljančanka se po okužbi s koronavirusom še ni pobrala in je na vseh treh turnirjih na peščeni podlagi (dveh v Španiji in enem v Srbiji) izpadla v prvem krogu. Prejšnji teden nam je sporočila, da počasi obnavlja moči in da se bo na Roland Garros pripravljala v Belgiji, od koder bo odpotovala v Pariz.

Zanimiv je tudi pogled na tabelo zaslužkov slovenskih igralcev v tej sezoni med posamezniki. Največ je zaslužil Aljaž Bedene, in sicer slabih 200.000 dolarjev. Tamara Zidanšek in Kaja Juvan sta zaslužili po 173 tisočakov, najmanj izmed četverice, ki bo nastopila v Parizu, pa Polona Hercog s 115 tisočaki.

Lani se je izmed Slovencev v Parizu najbolje znašel Aljaž Bedene, ki se je prebil v tretji krog, v katerem je bil nemočen proti Grku Stefanosu Cicipasu. Polona Hercog se je na pariškem pesku dvakrat prebila v šestnajstino finala (leta 2010 in 2019), skupno na turnirjih največje četverice pa štirikrat. Toda Štajerka se še nikoli ni prebila v osmino finala. Zanimivo pa je, da Tamara Zidanšek na OP Francije še ni okusila sladkosti zmage. Dvakrat doslej je tekmovala na glavnem turnirju, tako predlani kot lani pa je izpadla v prvem krogu. Kaja Juvan se je lani v francoski metropoli uvrstila v drugi krog.