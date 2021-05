V ligi ABA je znano skorajda vse. Novinec v naslednji sezoni bo prvak 2. lige ABA Studentski centar iz Podgorice, v elitnem jadranskem tekmovanju pa bo še naprej nastopal Split, ki je v dodatnih kvalifikacijah z 2:1 v zmagah ugnal drugo uvrščeno ekipo 2. lige ABA Spars iz Sarajeva. Tako ostaja odprto le še vprašanje o prvaku. Crvena zvezda je prvi dve tekmi v Beogradu proti Budućnosti dobila, a jim je črnogorsko moštvo z enako mero vrnilo v Podgorici. Odločilna peta tekma bo tako jutri ob 20.30 v dvorani Aleksandra Nikolića v Beogradu.

Čeprav je izgredov to pot zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa in posledično omejenega števila navijačev na tekmah manj, med rivaloma brez njih vseeno ne gre. Kljub borbenim predstavam obeh moštev, ki so potešile tudi najzahtevnejše ljubitelje košarke, padajo tudi obtožbe. Predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović tako vidi sodniško zaroto, zaradi katere naj bi njegovo moštvo izgubilo tretjo in četrto tekmo. S tem ustvarja pritisk pred odločilnim obračunom, saj je jasno, da bi morebitna neuvrstitev v evroligo precej bolj zabolela Crveno zvezdo kot Budućnost.

»Kako pri Budućnosti opravičujejo napad huliganov na delegacijo Crvene zvezde konec tedna? In kako konstantni pritisk trenerja Milojevića in moštvenega menedžerja Pajovića na sodniško trojico? Pa grožnje predsednika Bokana sodniškemu komisarju Dožaiu? Ob tem objavljamo deset grobih sodniških napak na tretji in četrti tekmi, hkrati pa upamo, da se ne bodo ponovile na peti,« sporočajo iz Crvene zvezde.