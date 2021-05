Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Bledu, kjer se bo pripravljala na prijateljski tekmi s Severno Makedonijo v torek, 1. junija, ob 18. uri v Skopju ter Gibraltarjem v petek, 4. junija, ob 20.45 v Kopru. Selektor Matjaž Kek je manjšo skupino igralcev, ki so prej končali tekmovanja, zbral že sredi minulega tedna, saj bi bili sicer brez treninga dva ali tri tedne. Zasedba je nekoliko okrnjena, saj zaradi poškodb manjkajo Miha Blažič, Amedej Vetrih, Kenan Bajrić in David Tijanić, zato so povabilo prejeli Žan Zaletel, Mario Jurčević in Jan Repas. Med reprezentanti, ki so na Gorenjskem, sta najbolj dobre volje kapetan Jan Oblak zaradi osvojitve naslova španskega prvaka z Atleticom Madrid in Nino Kouter iz slovenskega prvaka Mure.

»Končno smo dočakali kakšen trening več, saj septembra ne bo veliko časa pred tremi tekmami v nadaljevanju kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Termin ob koncu sezone ni idealen, a če želiš biti reprezentant, moraš dati nekaj več,« je poudaril Matjaž Kek. Na očitke, da tekmeca nista najbolj kakovostna, je Kek odgovoril, da je težko priti do tekem z najboljšimi reprezentancami. Severna Makedonija, ki je marca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo premagala Nemčijo v gosteh, bo igrala na letošnjem evropskem prvenstvu. Tekma z Gibraltarjem spada med tiste, ko bodo dobili priložnost mlajši (Rogelj, Štulac, Vekić, Šoštarič Karić, Zaletel…). Strokovni štab bo tako razširil seznam kandidatov za reprezentanco, kot sta mu pomagali tudi že tekmi z Azerbajdžanom in San Marinom.

Med novinci je soigralce že na prvem treningu navdušil 17-letni napadalec Benjamin Šeško, član Salzburga, ki je kot letos posojeni nogometaš igral za avstrijskega drugoligaša Liefering. »Na prvem treningu je pokazal svojo kakovost. Že ob prvem sprejemu, dotiku žoge vidiš, da ima nekaj več. Mora se zavedati, da je na začetku, a če bo nadaljeval trdo delo ter bo z glavo pri stvari, je pred njim zelo svetla prihodnost. Izkazal se je v drugi avstrijski ligi, ki je zelo zahtevna, kar pomeni, da ima potencial,« je izpostavil izkušeni bočni branilec Nejc Skubic.

Kljub mladosti je Šeško suvereno nastopil pred mediji. »Povabilo v člansko reprezentanco je bilo veliko presenečenje. Prvi del sezone ni bil tako dober, a nisem obupal, ampak sem garal. V drugem delu sem na sedmih tekmah dosegel 13 golov, kar je lepa številka. Čeprav sem najmlajši, me je ekipa sprejela odlično. Vesel in ponosen sem, da sem tukaj. Pokazal bom, kar znam,« pravi Benjamin Šeško. Avstrijski mediji ga primerjajo z norveškim čudežnim dečkom Erlingom Haalandom, ki se je med zvezde izstrelil prav v Salzburgu. »Primerjave mi dajo še več energije. Največ naju primerjajo glede hitrosti in strelov na gol. Mnogi govorijo, da imam več potenciala od njega. Potrudil se bom, da dokažem, da sem še boljši od Haalanda,« je dodal Šeško. Na vprašanje, koliko je resnice v tem, da bi lahko zaigral za BiH, od koder prihaja mama, je odvrnil: »O tem ne vem nič. Nisem dobil nobene posebne prošnje.«