V ZD Celje ostali brez ortodonta

Celjski Zdravstveni dom (ZD) se že nekaj let trudi vzpostaviti ortodontsko ambulanto in s tem namenom so tudi načrtno organizirali specializacijo za dva specializanta zapored. »Žal pa sta specializanta, drug za drugim, takoj po opravljenem specialističnem izpitu uredila svoje obveznosti do zdravstvenega doma, zdaj pa delata samoplačniško ter brez koncesije drugje,« pravi direktorica ZD Celje Alenka Obrul. Ker se na zadnji razpis za specialista ortodonta ni prijavil nihče in očitno za omenjeno razpisano delovno mesto ni zanimanja, v bodoče, konkretno od 1. junija naprej, v ZD Celje ne bodo več mogli zagotavljati programa ortodontije, koncesijo pa bodo primorani vrniti. Kot so še pojasnili v celjskem ZD, bodo za naprej poskušali najti kakšno rešitev zdravstvena zavarovalnica, občina ter ministrstvo za zdravje. mm