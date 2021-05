Na okrožnem sodišču v Novi Gorici se je končalo ponovljeno sojenje Draganu Kukanji za povzročitev hudih telesnih poškodb in uboj ostarele matere. Sodni senat mu je izrekel 14 let in pol zaporne kazni. Državna tožilka se na razsodbo ne bo pritožila, pritožbo pa je napovedal zagovornik Mitja Podgornik.

Tožilstvo je sicer predlagalo skupaj 16 let zapora za povzročitev hude telesne poškodbe in uboj 91-letne Tatjane Antonije Kukanja ter za surovo ravnanje z mladoletno osebo in nasilje v družini. Sodni senat, ki mu je predsedoval sodnik Igor Majnik, je tako skoraj v celoti sledil predlogu državne tožilke. Sodnik je Kukanji kot olajševalno okoliščino štel dosedanjo nekaznovanost, starost, zmanjšano prištevnost zaradi alkoholiziranosti, stisko, v kateri se je tedaj znašel, depresivno stanje, smrt sina in možganske poškodbe po prometni nesreči. Kot oteževalne okoliščine pa je izpostavil dolgotrajnost njegovega početja, nebogljenost žrtve in način storitve kaznivega dejanja.