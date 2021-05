Zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti so včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču obsodili 47-letnico, katere imena zaradi občutljivosti primera ne objavljamo. V noči na 26. september 2017 je doma brez zdravniške pomoči rodila deklico. Kot je ob razglasitvi sodbe povedal sodnik Marjan Pogačnik, je novorojenčku sama prerezala popkovino in ga tako izpostavila šoku zaradi izgube krvi. Prav tako je otroka izpostavila podhladitvi, saj ga je golega položila na tla, nato pa ga dala v plastično vrečko in postavila v omaro. Reševalcev ali kake druge pomoči ni poklicala in otročiček je umrl. V obtožnici še piše, da je pred tem že rodila tri otroke in je vedela, kako morajo biti oskrbljeni po porodu.

Sojenje se je končalo zgolj v dobri uri. Na predlog zagovornice, ki jo je obtoženki dodelila država, Ivanke Ločniškar je potekalo za zaprtimi vrati. Predlog je odvetnica utemeljila z besedami, da bo govor o strogo intimnih vprašanjih, obtoženkini življenjski stiski, predvsem pa bi bili lahko z objavo v medijih stigmatizirani njeni otroci, s čimer se je strinjala tudi državna tožilka Alenka Jesenko. Sodnik Pogačnik je temu pokimal, sam pa še dodal, da bodo upoštevaje psihiatrično izvedensko mnenje obravnavali občutljiva vprašanja o obtoženkinem zdravstvenem stanju. Kot je bilo razbrati iz kasnejše javne razglasitve sodbe, je psihiater ocenil, da je bila v času kaznivega dejanja njena sposobnost obvladovanja bistveno zmanjšana, kar je tožilka upoštevala in temu prilagodila tudi obtožnico. 47-letnica je kaznivo dejanje priznala in tudi pristala na predlog tožilstva, da se jo kaznuje na leto in štiri mesece za zapahi. V kazen ji bodo všteli tudi bivanje v priporu, kjer je od 17. marca in so ji ga zdaj podaljšali. Plačila stroškov kazenskega postopka so je oprostili, saj, kot je povedal sodnik, nima dohodkov in zagotovljene niti osnovne eksistence.

Priznala in globoko obžalovala

»Sodba za vas ne more biti presenečenje, saj ste kaznivo dejanje priznali in globoko obžalovali ter povedali, da vas bo dogodek zaznamoval za vse življenje,« je po razsodbi povedal Pogačnik. In dodal, da krivde ne potrjuje le priznanje, pač pa tudi izvedensko mnenje sodnomedicinske stroke, ugotovitve z ogleda kraja dejanja in izpovedi prič, ki so jih zaslišali v sodni preiskavi. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od šestih mesecev do petih let zapora. »Izrečena kazen je na spodnji polovici zagrožene. Povedali ste, da je za vas sprejemljiva, in tudi sodišču se zdi primerna in ustrezna. Kljub teži posledic dejanja cenimo vaše odkrito priznanje in obžalovanje. Pri odmeri kazni smo upoštevali tudi bistveno zmanjšano prištevnost, pa tudi vaše celotno življenje z vsemi 'bodicami', ki vam jih je prineslo,« je razložil sodnik.

Obdolženki so pripor odredili zaradi begosumnosti. Po dejanju je namreč dolgo niso mogli najti, pred prijetjem je živela na ulici. »Če bi se danes znašli na prostosti, nimate kam,« je dejal Pogačnik in ji svetoval, naj v zaporu premisli, kako naprej. »Ne obupajte, na nadaljnje življenje glejte z optimizmom. Za oblaki vedno posije sonce,« je izjavil. Obtoženka je že prosila za predčasno prestajanje kazni in kot je zagotovil sodnik, se bo to zgodilo v kratkem.