V letu dni od smrti temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo v Minneapolisu, kar so v teh dneh obeležili s shodi v številnih ameriških mestih, so vseh petdeset ameriških zveznih držav in okrožje D.C. pripravili zakonodajo za večjo odgovornost oziroma nadzor policije, v 24 zveznih državah pa so nove zakone v tej smeri tudi že sprejeli, kažejo podatki nacionalne konference zakonodaj zveznih držav. Družina Georgea Floyda pa je bila v torek, na obletnico njegove smrti, v Beli hiši pri predsedniku Joeju Bidnu in v kongresu ter se zavzela za to, da Združene države sprejmejo policijsko reformo tudi na zvezni ravni, o kateri se veliko govori in je začrtana, vendar imata glavni ameriški stranki nanjo različne poglede. »Če lahko sprejmete zvezne zakone za zaščito (uradne državne) ptice, beloglavega orla, potem lahko sprejmete tudi zvezne zakone za zaščito temnopoltih,« je ob obisku dejal Floydov brat Philonise, ki se je s še petimi člani družine srečal z Bidnom in podpredsednico Kamalo Harris. Floydov nečak Brandon je prenesel besede Bidna, da podpira zakonodajo, a želi zagotoviti, da bo dobra in učinkovita in ne samo na hitro sprejeta.

Demokratska večina v predstavniškem domu je marca sprejela osnutek zakona, ki nosi Floydovo ime in bi med drugim na zvezni ravni prepovedal sporne ukrepe, kot je tako imenovani daviteljski prijem, ter povečal možnosti, da se policiste pokliče na odgovornost tudi s civilnimi tožbami, kadar ukrepajo neprimerno. Zakon bi moral potrditi še senat, kjer potrebujejo demokrati vsaj deset republikanskih glasov, tako da besedilo sedaj usklajujejo.

Večni boj za dušo ZDA Pred dobrim mesecem dni je porota v Minneapolisu policista Dereka Chauvina spoznala za krivega v vseh treh točkah obtožnice. Med aretacijo je več kot devet minut Floydu klečal na vratu in tako po oceni porote zakrivil uboj, nenaklepni umor in povzročil smrt iz malomarnosti. Obramba se je po izreku sodbe pritožila. Tri policiste, ki so bili zraven ob aretaciji, sojenje še čaka. Floydove besede med aretacijo »ne morem dihati« pa so postale slogan enega največjih protestnih valov v okviru gibanja Življenja temnopoltih štejejo, ki se je razširilo tudi zunaj ZDA. »Moramo ukrepati. Bitka za dušo Amerike se bije v obliki večnega boja med ameriškim idealom, da smo vsi ustvarjeni enaki, ter kruto realnostjo rasizma,« je v izjavi ob obletnici smrti Floyda zapisal Biden. Glavni republikanski pogajalec pri sprejemanju zakonodaje, senator Tim Scott, pa je dejal, da je glavna tema razhajanj z demokrati vprašanje doktrine, ki policista v določenih okoliščinah ščiti pred civilnimi tožbami. Republikanci odpravi imunitete nasprotujejo. agencije