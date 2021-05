Svet varuhov ustave je na iranskih predsedniških volitvah 18. junija od 552 prijavljenih kandidatov in 40 kandidatk dovolil nastop samo sedmim moškim, drugim pa zaradi raznih domnevnih pomanjkljivosti ne. »Izločitev številnih sposobnih ljudi, posebno reformistov, je resna grožnja korektnemu boju različnih političnih usmeritev,« je to odločitev komentiral podpredsednik države in glavni kandidat reformistov Ešak Džahangiri, ki je bil tudi izločen.

Zlasti je očitno, da je 12 varuhov, med katerimi so teologi in pravniki, preprečilo kandidiranje tistim, ki bi bili v boju za predsednika lahko nevarni voditelju pravosodja Ebrahimu Raisiju. Prav voditelj pravosodja s potrditvijo parlamenta imenuje polovico od 12 varuhov, drugo polovico pa vsemogočni vrhovni voditelj Islamske republike Ali Hamenej, ki je Raisijev »učitelj« in »duhovni« mentor.

Raisiju se je nasmehnila zmaga Raisi, ki nastopa kot neodvisni kandidat in nasprotnik korupcije, a je predvsem kandidat protizahodnih konservativcev, ima z omenjeno odločitvijo varuhov o izločitvi nevarnih tekmecev skoraj že zagotovljeno zmago. Za 82-letnega Hameneja je pomembno, da Raisi zmaga, ker v njem vidi svojega naslednika na položaju vrhovnega vodje, na katerega je mogoče priti kot predsednik države. Raisi je med drugim zagovornik policijske države in represije, ki je leta 1988 na ukaz tedanjega vrhovnega vodje ajatole Homeinija vodil izvensodne poboje več tisoč levičarjev. Leta 2017 je Raisi na predsedniških volitvah kot drugouvrščeni od štirih kandidatov dobil 38 odstotkov glasov. S 57 odstotki je zmagal kandidat zmernežev Hasan Rohani, ki je bil tako dvakrat zapored predsednik, zaradi česar zdaj ne more kandidirati. Sicer ga Iranci tokrat najbrž ne bi več podprli, potem ko popuščanje Zahodu glede jedrskega programa v dunajskem sporazumu iz leta 2015 ni obrodilo sadov. Ameriški predsednik Donald Trump je po izstopu iz dunajskega sporazuma leta 2018 samo še zaostroval hude gospodarske sankcije. Iranci, ki ne morejo izvažati niti nafte, so tako že pred pandemijo tonili v vse hujšo gospodarsko krizo.