Zato je prav, da tudi v rubriki, v kateri radi sprožimo kakšno strupeno puščico, opišemo kakšno lepo, dobro zgodbo. Takole gre.

Starejši par se je v petek popoldne pripeljal iz Hrvaške na mejni prehod Dragonja. Tik pred mejno kontrolo sta opazila, da jima je spustila pnevmatika. Bila sta v koloni, zato sta zapeljala do mejne kontrole, uredila formalnosti in policista vprašala, kam lahko zavijeta na stran, da bi čim prej zamenjala počeno pnevmatiko. Policist jima je pokazal, naj zapeljeta kar na njihovo parkirišče. Stopil je za njima, upokojenca sta začela iskati rezervno gumo v prtljažniku… V tistem pa policist pristopi in reče: »Tole bomo pa kar mi uredili.« »Nisem mogel verjeti. Policist je poprijel za delo, dvignil avto, zamenjal gumo in nama zaželel srečno in varno pot naprej,« nam je opisal bralec.

Mi pa dodajamo: Da bi bilo še več takšnih!