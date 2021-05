Zmagovalec sirskih predsedniških volitev bo uradno znan v petek, toda dejansko je bilo ime novega predsednika znano, še preden so se včeraj v delih Sirije, ki so pod nadzorom režima, odprla volišča. Proti aktualnemu predsedniku sta sicer zaradi dobre manire avtoritarnih režimov, da se ponudi pestrost izbire, nastopila še dva kandidata, toda dvomov, da se bo nadaljevala vladavina Asadov, ni. Bašar Al Asad, ki je v deset let trajajoči državljanski vojni zagrešil številne vojne zločine, si bo zagotovil nov, že četrti mandat.

Vprašanje je le, kako velika bo njegova zmaga v režimskem prazniku demokracije, ki so ga z neposrednim prenosom s polnih volišč od ranega jutra prenašali v živo po državni televiziji. Asad se je za volitve odločil, da bi konsolidiral svojo oblast, potem ko je režimu uspelo preživeti predvsem po zaslugi vojaškega posredovanja Rusije, iranske revolucionarne garde in libanonskega Hezbolaha in so se meje ozemlja pod nadzorom utrdile na okoli 60 odstotkih sirskega ozemlja. Nekdanji minister Abdulah Salum in režimu neškodljiv opozicijski politik Mahmud Marai sta bila kot politična pajaca brez kakršnih koli možnosti za zmago.

Kmalu šest desetletij družinske vladavine Ko bo jutri razglašena zmaga Asada, si bo predsednik zagotovil še nadaljnjih sedem let na čelu države, ki jo je po izbruhu protestov proti njegovi vladavini med arabsko pomladjo z brutalnim odzivom vojske pahnil v krvavo državljansko vojno, ki se je z vključitvijo regionalnih in svetovnih sil prevesila v geopolitično merjenje moči in omogočila vzpon Islamske države. Če bo predsednik končal svoj naslednji mandat, bo državo vodil skorajda toliko časa kot njegov pokojni oče Hafez Al Asad. Skoraj šest desetletij bo trajala oblast družine Asad, kar je primerljivo samo z dinastijo Kim v Severni Koreji. »Ponosni smo, da lahko volimo. To je naša nacionalna dolžnost,« je za državno televizijo povedala volilka v Alepu. Spet drugje so volilce z avtobusi dovažali na volišča, ti pa so pred njimi plesali in vzklikali gesla v podporo Asadu. A povsod se niso s ponosom odpravljali na volišča, vihteli sirskih zastav in ob prepolnih prometnicah in trgih s sliko enega samega kandidata žareli od zadovoljstva, da so v državi spet volitve. Na severovzhodu Sirije, ki ga nadzorujejo Kurdi, volilnih skrinjic sploh ni bilo. Volitve v Siriji so zato prebivalci tega območja označili za nezakonite. Tudi v provinci Idlib, zadnji preostali uporniški trdnjavi, volitev ni bilo, ulice pa so napolnili protestniki in demonstrirali proti volilni farsi v razdeljeni državi, kjer je državljanska vojna terjala najmanj 470.000 smrtnih žrtev (od tega 220.000 civilistov), več kot polovica od 23 milijonov prebivalcev pa je bila zaradi vojne vihre razseljena oziroma je zapustila državo. Največja begunska kriza po drugi svetovni vojni še danes obremenjuje sirske sosede, kjer v taboriščih živi 5,5 milijona ljudi.