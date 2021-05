Ervin Hladnik - Milharčič: Univerzalna deklaracija kršitev človekovih pravic

Nezaslišano. Civilno letalo na poti med dvema prestolnicama je bilo zaradi groženj ene države prisiljeno prekiniti let in zasilno pristati na letališču tretje države, kjer so ga obkrožile varnostne sile, ki so med potniki iskale disidenta. Nikoli v zgodovini letalstva se še ni zgodilo, da bi civilno letalo pod grožnjo suverene države bilo prisiljeno prekiniti let in potnike prepustiti protizakonitim preiskavam. Nikoli v zgodovini človeštva se kaj takega ni zgodilo. Dejanje je vredno vsega obsojanja, država in njen voditelj morata biti podvržena politični izolaciji in ekonomskim sankcijam. Če to naredi posameznik, temu rečemo terorizem in ugrabitev. V mnogih državah je za kaj takega predpisana smrtna kazen. Kaj pa, če to naredi država ali skupina držav? Zdi se, da je mogoče o tem razpravljati. Kar je v očeh enih terorizem, je v očeh drugih absolutna pravica suverenih držav do obrambe.