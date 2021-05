Jedrska opcija pa je preizkušena. Kajti najbolj bedasto je, da ne zgradimo svojih virov in uvažamo električno energijo, zlasti iz tretjih držav in relativno problematičnih termoobjektov, ter rečemo, da je to naš zeleni prehod. Kar je res sprenevedanje.

Seveda delamo na učinkoviti rabi, pri krožnem gospodarstvu, kako minimalizirati porabo virov energije, materiala in surovin za enako proizvodnjo. A bodo potrebe kljub temu tako velike. Govorimo o digitalizaciji, četrti industrijski revoluciji, vse gre na elektriko. S hidroelektrarnami niti približno ne moremo nasloviti vseh slovenskih potreb. Že sedaj porabimo 13 teravatnih ur električne energije na leto. Vsa srednja Sava proizvede za eno teravatno uro energije, fotovoltaika pa za četrt teravatne ure. Če naredimo revolucijo, ne gre, potrebujemo nuklearko. Nedeljski dnevnik