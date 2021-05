Vera Grebenc, sourednica monografije o brezdomnih uporabnikih drog: Vsi so za varno sobo, ki pa je še vedno ni

Profesorica Vera Grebenc je skupaj s kolegico na fakulteti za socialno delo Amro Šabić uredila monografijo Odprta scena – zmanjševanje škode med brezdomnimi uporabniki drog v Ljubljani. V njej so tako urednici kot drugi avtorji prispevkov ugotavljali, da so razmere za brezdomne uporabnike drog in druge brezdomne ljudi skrb vzbujajoče, njihov položaj pa se je v času epidemije še poslabšal. Problematiko so osvetlili z več zornih kotov in ponudili tudi več rešitev, Vera Grebenc pa je postregla še z dostopnimi statističnimi podatki. Po podatkih statističnega urada je imelo leta 2018 v Sloveniji 6937 ljudi prijavljeno stalno bivališče na centrih za socialno delo, medtem ko je leta 2011 v času ekonomske krize ta številka znašala 4252. Po nekaterih neuradnih podatkih je brezdomcev v Sloveniji že več kot 10.000. Natančnega podatka o številu brezdomcev za Ljubljano prav tako ni. Nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z brezdomci in odvisniki, imajo vse več uporabnikov.