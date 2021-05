Prostor Športnega parka na Logu se vsebinsko že leta razvija, žal pa temu razvoju ni sledila tudi infrastruktura. Infrastruktura obstoječega športnega parka je močno dotrajana, dostopi do posameznih objektov in površin so slabo urejeni, prostor ni prijazen do gibalno oviranih oseb, staršev z vozički, kolesarjev.

Želja, da bi park ne le ohranil svojo pomembno vlogo, temveč postal osrednji športni, prireditveni in družabni prostor v občini, namenjen različnim uporabnikom, je bila glavno vodilo, da se je občina odločila za popolno prenovo in njeno financiranje. »Načrtovani projekt Športni park na Logu predstavlja revitalizacijo oziroma prenovo celotnega območja, ki pa bo potekala postopoma, v fazah, saj gre za finančno velik projekt. A prva faza se bo izvedla že v letošnjem letu, zajemala pa bo ureditev tartanske steze in postavitev otroških igral,« pravijo na občini Hrastnik.

Idejna zasnova za prenovitev je precej široka. V prostor se bo umestila kavarna z gostinsko ponudbo, postavilo se bo otroško igrišče, nameščeni bodo pitniki, uredile se bodo sprehajalne poti, samo območje se bo povezalo tudi z bližnjim parkom. V parku pri osnovni šoli bo zaživela tudi učilnica na prostem.