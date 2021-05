Na igrišču enote Kekec Vrtca Antona Medveda Kamnik je bilo v začetku tedna še posebno živahno. Ob zvokih harmonike in Kekčeve pesmi so se otroci pogumno in navdušeno prepustili razposajenosti na novih igralih, ki so jih dobili v okviru projekta Gibanje za zdrave možgane. Po strokovnem mnenju vrtca gre za nadgrajeno možgansko stimulativno igrišče, ki ugodno vpliva na razvoj najvišjih možganskih funkcij za družbo prihodnosti in reducira odklone v razvojnem in zdravstvenem statusu otrok.

Investicija vredna slabih 150.000 evrov Na igrišču so poleg zemeljskih in gradbenih del dodatno zasadili rastline, postavili so tudi tri nova igrala. Uredili so poti in z ograjami zaščitili stopnice, postavili so nov peskovnik s priključkom za vodo. Povečali so ravno površino igrišča, nasuto s prodcem, ki otrokom omogoča gibanje na večji površini. Skupna vrednost projekta Gibanje za zdrave možgane (vseh projektnih partnerjev) znaša 147.357,50 evra (z DDV), od tega je Evropska unija iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja primaknila 79.352,14 evra. Občina Kamnik je za investicijo namenila 66.323,03 evra (z DDV), od tega bo dobila vrnjenih 65 odstotkov sredstev z razpisa LAS Srce Slovenije.