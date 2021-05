Sedem let zapora je kranjska okrožna sodnica Andijana Ahačič za poskus uboja dosodila Savu Trivunoviću, ki je sostanovalca Antona Maršiča močno porezal z nožem. Kot je pojasnila, je sledila predlogu tožilke Lee Martinjak, ki je prepričana, da je v sporu Trivunović sostanovalcu želel vzeti življenje. »Najprej mu je zagrozil, da ga bo zaklal, grožnjo pa je uresničil s tem, da ga je dvakrat zbodel v predel trebuha, ki je vitalni del telesa. En vbod je prebodel trebušno steno in povzročil notranje poškodbe. Ta vreznina je bila dolga kar 15 centimetrov, tanko črevo je bilo trikrat prebodeno,« je opisala tožilka in opozorila, da je moral uporabiti kar precejšnjo silo, da je s tako majhnim nožem povzročil takšne poškodbe, zaradi katerih je bilo življenje oškodovanca v nevarnosti.

Ponovno poudaril, da je bil žrtev Nasprotno pa je obramba predlagala oprostilno sodbo, saj naj bi bil Trivunović v resnici žrtev napada Maršiča, ravno nasprotno, kot mu očita obtožnica, rane pa naj bi sostanovalcu zadal v silobranu. »Niti v sanjah ne bi pomislil, da bi komu namerno naredil kaj takega. Žal mi je, da se je to zgodilo,« je tudi tokrat, podobno kot na prejšnjih narokih, dejal Trivunović. Incident se je v zavetišču za brezdomce v Kranju zgodil med lanskimi božično-novoletnimi prazniki. Oškodovanec Anton Maršič je 28. decembra lani v skupni kuhinji jedel klobaso, ko je v prostor vstopil Trivunovič. Zapletla sta se v prepir, ki naj bi ga začel obsojeni in v katerem je ta pograbil nož, ki ga je Maršič uporabljal pri rezanju klobase. Sostanovalca je z njim dvakrat zabodel. Med pričami je sodišče zaslišalo tudi Mojco Knapič, ki dela v kranjskem zavetišču za brezdomce. Njena izmena se je usodnega dne začela tik po dogodku, za katerega pa ob prihodu v službo sploh ni vedela. »Vmes so bili stanovalci sami. Ko sem prišla, sta pred zavetiščem sedela Savo in še en naš stanovalec. Vprašala sem, ali je vse v redu, in se pošalila, ali so bili stanovalci pridni, ko so bili sami. Savo je mirno sedel, nič ni rekel. Ko sem želela noter, pa mi je povedal, da mu je Maršič težil, da je prišlo do konflikta in da je v kuhinji kri. Molel mi je nož, ki ga je vzel iz žepa, češ naj ga vzamem, in rekel, da je Maršič poklical policijo,« je opisovala zaposlena v zavetišču.