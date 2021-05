Kolegij predsednika DZ je v ponedeljek soglašal z uvrstitvijo mandatno-volilnih zadev na dnevni red izredne seje, ki se je začela danes, potekala pa bo do petka. Poslanci na njej obravnavajo zadeve, ki so bile sicer predvidene za majsko redno zasedanje, a so dnevni red zavrnili.

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je sicer v ponedeljek dejal, da so v koaliciji načeloma dogovorjeni, da bodo predlagali obravnavo predloga za Zorčičevo razrešitev, a da bodo s tem počakali do petka, ko je predvidena obravnava mandatno-volilnih zadev. »Šteti je treba, to nas opozarjate. Zato smo previdni,« je pojasnil.

Za Zorčičevo razrešitev je namreč na glasovanju potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Pri prvem poskusu je koaliciji spodletelo, za razrešitev je na tajnem glasovanju in ob obstrukciji večjega dela opozicije zmanjkal en glas. Tokrat v koaliciji pravijo, da imajo dovolj glasov.

Zorčič je danes na vprašanje možnosti svojega umika oz. odstopa še pred glasovanjem o njegovi funkciji odgovoril z oceno, da se mora DZ prešteti, tudi če skozi glasovanje o funkciji predsednika DZ. Čeprav se sam s tem ne strinja, je spomnil na izjave v koaliciji, da je predsednik DZ vedno prihajal iz koalicijskih vrst. »Če bo v petek zbranih 46 glasov, vemo, da imamo novo koalicijo,« je dodal.

Komentiral je tudi današnje glasovanje poslancev o predlogu, da za mnenje o predlogu ustavne obtožbe poslanci zaprosijo predsednika republike Boruta Pahorja. Predlog ni prejel podpore. Tudi poslanska skupine nepovezanih poslancev, vključno z Zorčičem, mu je nasprotovala.

Zorčič je spomnil, da mnenja predsednika republike ne potrebujejo pri sestavljanju vlade in pri konstruktivni nezaupnici, zato ga tudi pri ustavni obtožbi predsednika vlade po njegovem mnenju ne. Medtem ni napovedal, kako se bo opredelil glede predloga ustavne obtožbe, o kateri poslanci danes razpravljajo in bodo danes tudi odločali. Zorčič predlaga, da počakajo na razpravo in slišijo tudi odgovore predsednika vlade, ki se bo po njegovih informacijah seje DZ udeležil po avdio-video konferenci, ki jo ima na Brdu pri Kranju.

Kot je pojasnil Zorčič, je kabinet predsednika DZ glede datuma obravnave te točke komuniciral s kabinetom predsednika vlade (KPV). Ta točka je bila na začetku predvidena za torek, a so iz KPV javili, da je predsednik vlade takrat v Bruslju in da ima tudi v naslednjih dneh obveznosti. Tako so se po Zorčičevih besedah v DZ odločili, da to točko obravnavajo danes. Po njegovem mnenju pa bi se kabinet predsednika vlade moral pri tem malo bolje odzivati.