Pri glasovanju je bilo prisotnih 84 poslancev. Predlog so podprli poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB. Proti predlogu so glasovali poslanci koalicijskih SDS, NSi in SMC, opozicijskih SNS, DeSUS in poslanske skupine nepovezanih poslancev ter poslanca narodnih skupnosti. Nekaj članov teh poslanskih skupin je sicer manjkalo.

Koalicijske poslanske skupine so v predstavitvi mnenj poudarjale, da ni nobene potrebe, da se o predlogu ustavne obtožbe opredeli tudi Pahor, temu mnenju se je v imenu poslancev DeSUS pridružil tudi Franc Jurša.

Po drugi strani pa so v poslanskih skupinah LMŠ, SAB in Levica prepričani, da če kdaj, je zdaj trenutek, da se Pahor opredeli do ustavne obtožbe.

Tako se nadaljuje izredna seja DZ, na kateri bodo odločali o ustavni obtožbi Janše. Predlagatelji obtožbe - LMŠ, SD, Levica in SAB - predsedniku vlade očitajo kršenje več členov ustave in zakonov. Med drugim izpostavljajo, da se je Slovenija decembra lani odrekla dodatni kvoti cepiva, s tem pa številne državljane prikrajšala za pravico do zdravstvene oskrbe. Janši očitajo tudi vmešavanje v delo tožilstva in pritiske na medije, zlasti nefinanciranje Slovenske tiskovne agencije (STA).

Janše sicer še ni na seji. Udeležil naj bi se je popoldne, ko naj bi odgovoril na obtožbe opozicije. Premier ima sicer danes na urniku tudi mednarodne aktivnosti.