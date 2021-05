Policija je v izjavi navedla, da se pevec in njegovi agenti naloga za aretacijo zavedajo že nekaj časa. Vendar se Manson ni potrudil, da bi odgovoril na obtožbe, poroča britanski BBC.

Izjava policijske uprave Gilford še navaja, da je za vsako obtožbo možna zaporna kazen manj kot eno leto in denarna kazen do 2000 dolarjev. Policija je še dodala, da domnevni napadi niso spolne narave.

Manson s pravim imenom Brian Hugh Warner tega do zdaj še ni javno komentiral.

V začetku meseca je Mansonova nekdanja pomočnica Ashley Walters vložila tožbo zoper pevca zaradi domnevnega spolnega nasilja. Njeni pravniki so tožbo vložili v Kaliforniji. V njej so zapisali, da je Manson grozljiv in nasilen šef, ki je prijateljem razlagal, da jo lahko poljubljajo, ter da jo je prisilil k delu 48 ur zapored.

Glasbenikov menedžment je kakršne koli obtožbe o tem odločno zanikal.

Februarja pa se je Mansonu odrekla njegova založba Loma Vista Recordings, in sicer po tistem, ko je igralka Evan Rachel Wood trdila, da jo je »grozno zlorabil«. Manson je obtožbe zanikal in dejal, da gre za »grozljivo izkrivljanje resničnosti«.