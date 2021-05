Okrožni tožilec Manhattna Cyrus Vance mlajši že dve leti vodi preiskavo Trumpa in njegovega podjetja. Preiskava zajema razne zadeve, od plačil ženskam za molk o spolnih odnosih s Trumpom, cenitve premoženja do kompenzacije zaposlenim. Vance je imel doslej na voljo preiskovalno veliko poroto, ki je izdajala pozive na zaslišanja in potrjevala naloge.

Nova velika porota je potrditev, da se preiskava bliža h koncu in sledijo obtožnice, ni pa še jasno, proti komu vse. Velika porota naj bi se sestajala trikrat na teden. Njen mandat je zaenkrat šest mesecev.

Civilno preiskavo Trumpove organizacije vodi tudi pravosodna ministrica države New York Letitia James, ki je prejšnji teden sporočila, da je sprožila tudi tudi kazensko preiskavo, ki bo sodelovala z newyorškim tožilstvom. Vance je pred kratkim najel znanega tožilca za pregon kriminalnih združb, kot je mafija, Marka Pomerantza za pomoč pri delu.

Vance se več ne bo potegoval za nov mandat okrožnega tožilca Manhattna, kar pomeni, da bo Trumpov primer moral skleniti njegov naslednik ali naslednica. Volitve bodo junija.

Vanceov urad je februarja od vrhovnega sodišča ZDA dobil zeleno luč za dostop do davčnih informacij Trumpa in njegove organizacije za osem let nazaj. Trump je prejšnji teden sporočil, da gre za nepoštene politične napade skorumpiranega sistema in preiskavo v iskanju zločina.