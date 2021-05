Aretiranim med drugim očitajo uboj ter nenamerno povzročitev nesreče in zelo hudih poškodb.

Preiskovalci namreč pravijo, da je trojica v dneh pred nesrečo "manipulirala" z zasilno varnostno zavoro, potem ko je prišlo do prekinitve delovanja žičnice. Napravo, ki naj bi v primeru, da se strga žičniški kabel, aktivirala zasilno zavoro, da bi ta nato blokirala oziroma stabilizirala kabine, so deaktivirali.

To so storili zavestno, da bi se izognili morebitnim ponovnim blokadam in zamudam v delovanju žičniške naprave, misleč, da se kabel nikoli ne bo strgal, je pojasnila pristojna tožilka iz mesta Verbania, Olimpia Bossi.

Državno tožilstvo je pred tem v torek v okviru preiskave nesreče med drugim zaseglo nadzorno kamero, ki je posnela nedeljsko dogajanje, poroča dpa.

Na posnetku je videti kabino žičnice, ki je bila že v bližini postaje na vrhu približno 1500 metrov visoke gore Mottarone, ko se je nenadoma strgal kabel in je zgrmela proti dolini. 15 potnikov je pri tem vrglo iz kabine, ta pa je na koncu popolnoma uničena obvisela na drevesu. Nesrečo je preživel le petleten deček, ki pa je izgubil starše in brata.

20-minutna vožnja z žičnico, ki prevaža potnike iz letoviškega mesta Stresa ob obali jezera Maggiore na vrh gore Mottarone v deželi Piemont, je priljubljena med turisti, pogled z vrha pa ponuja lep razgled na Alpe.

Žičnice v Italiji so sicer po dolgem premoru začele delovati šele nedavno, potem ko so v zahodni sosedi odpravili nekatere ukrepe, ki so bili sprejeti za zajezitev epidemije covida-19.