Toronto in Carolina le še zmago od drugega kroga

Hokejisti Toronto Maple Leafs in Carolina Hurricanes so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL v boju na štiri zmage le še eno oddaljeni od napredovanja v drugi krog. Toronto je v severni skupini s 4:0 premagal Montreal in v dvoboju vodi s 3:1, Carolina pa je v centralni skupini po podaljšku premagala Nashville s 3:2 za prednost 3:2.