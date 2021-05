Za biografskim projektom stojijo producentski dvojec Judy Craymer in Gary Goetzman, znan po muzikalu Mamma Mia!, ter Universal Studios.

Pestro življenje pevke, igralke in disco kraljice

Cher se bo s filmom ozrla na svoje pestro življenje pevke, igralke in disco kraljice, v katerem je prispevala uspešnice, kot sta Believe in If I Could Turn Back Time, ter prejela oskarja za glavno vlogo v filmu Mesečnica režiserja Normana Jewisona.

Filmi o glasbenih velikanih so v zadnjih letih osvojili blagajne v Hollywoodu in dobili tudi nagrade, med njimi biografski film o Freddieju Mercuryju Bohemian Rhapsody in Rocketman o življenju Eltona Johna. Pop zvezdnica Madonna pa je lansko jesen napovedala, da bo film o svojem življenju posnela in režirala sama.