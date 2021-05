Tudi druga tekma Dallasa in Los Angeles Clippers se je začela z visokim napadalnim tempom gostov iz Teksasa. V uvodnih minutah je z odličnim metom za tri blestel predvsem Nemec Maxi Kleber. Luka Dončić je bil uvodoma nekoliko odrezan od igre, saj ga je uspešno pokril Kawhi Leonard, a se je v nadaljevanju vseeno uspel razigrati in proti domnevno najboljši obrambi v ligi NBA dosegel 39 točk. Je bil pa izredno slab izza črte za proste mete.

Dallas je po močnem začetku nadaljeval napadalni tempo celotno tekmo in jo skoraj v celoti preživel v vodstvu. Srečanje je bilo sicer napeto do konca, a je bil pri obeh ekipah v ospredju predvsem napad. Boljšo obrambno igro je v odločilnih trenutkih pokazal Dallas.

Po tekmi je Dončić ponovno izpostavil, kako zabavno je igrati v končnici lige NBA. Izjava je razumljiva. V svojih prvih osmih tekmah NBA končnice je dosegel 256 točk, 76 skokov in 70 asistenc. Je prvi igralec v zgodovini NBA, ki se po prvih osmih tekmah končnice zmore pohvaliti s takšno statistiko. Zanemariti ne gre niti, da je celotno omenjeno statistiko vknjižil proti ekipi, ki se jo večkrat omenja kot najboljšo obrambno ekipo lige.

Najboljši strelec pri Los Angeles Clippers je bil Leonard z 41 točkami, Paul George jih je dodal še 28. Pri Dallasu so se poleg Dončića napadalno izkazali tudi Tim Hardaway jr. z 28 točkami, Porzingis z 20 točkami. Zmago pa je z zanesljivimi prostimi meti obranil Josh Richardson. Dallas je bil sicer kot ekipa zelo slab pri izvajanju prostih metov, saj so jih dosegli le 54,2 odstotka (12/24). So pa s 52,9-odstotnim (18/34) metom za tri uspeli nadoknaditi izgubljene točke s črte prostih metov.

Naslednji tekmi prvega kroga končnice bodo v Dallasu. V drugi krog končnice zahodne konference bo napredovala tista ekipa, ki bo prva osvojila štiri zmage.