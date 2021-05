Na Višji strokovni šoli za kozmetiko in velnes (VSŠKV) Ljubljana so izvedli razvojno-raziskovalni projekt čuječnosti. »Naš cilj je bila seznanitev z omenjeno tehniko, da bi v nadaljevanju ustvarili in širši javnosti predstavili mobilno čuječno sobo. Zakaj mobilno? Zato, ker se kot posamezniki lahko 'sidramo' v sedanji trenutek, kjer koli smo (doma, na službeni poti, šoli, naravi, zabavi…). Dih je naše sidro in telo je naš tempelj – edini dom, ki ga imamo,« pojasni Nina Vajde, študentka velnesa na VSŠKV Ljubljana. Po njenih besedah je čuječnost zavestno usmerjanje pozornosti na sedanji trenutek, opazovanje brez obsojanja – pomembno je biti tukaj in zdaj: »Ob vsem tem poskušamo biti čim bolj radovedni, potrpežljivi, nenavezani na vidike našega doživljanja, zato sprejmemo stvari točno takšne, kakršne so, ter ob tem zaupamo sebi in svojim občutkom. Čuječnost je čudovita tehnika, ob kateri lahko na lahkoten način opazimo in začutimo, na kateri točki življenja smo. Zavestno občutenje nam prikaže mozaik našega življenja. Znotraj tega so ponujene različne tehnike, ki se jih izvaja vsak dan, da sami z voljo in notranjo močjo začnemo sprejemati in tudi spreminjati nekatere dele sebe, da bomo lahko srečno zaživeli svoje sanje.«

Naša mobilna čuječna soba je lahko kjer koli

Lasten čuječni kotiček si lahko vsakdo ustvari kjer koli. To naj bo prijeten prostor z nežno osvetljavo, prijetnimi vonjavami (dišečimi svečkami, palčkami…) ter sproščujočo in nežno glasbo, pravi Vajdetova. Kot doda, lahko vse to najdemo tako v naravi kot v najljubšem skrivnem kotičku, kjer smo lahko sami s seboj in imamo čas samo zase. Obisk mobilne čuječne sobe na VSŠKV priporoča vsakomur, ki si želi zavestno živeti življenje: »Praksa traja 90 minut, uvodnih 15 do 20 minut je namenjenih umirjanju v tišini ob prijetni instrumentalni glasbi, nato se sprošča napetost z nežnim in lahkotnim gibanjem, čuječnim pitjem čaja, prebiranjem knjige… V tem času smo zavestno sami s seboj. Sledi deljenje misli in čustev v zaupni in zaprti skupini, kjer se počutite varne in sprejete točno takšne, kakršni ste. V nadaljevanju se predstavi tema oziroma tehnika dneva ob praktični izvedbi.«

Predane tehnike so življenjske in lahko marsikomu pomagajo urediti stanje v sebi, kar se izraža tudi od zunaj, poudarja sogovornica: »Da si srečen, je treba srečo zaznati in jo doživeti. To se lahko zgodi samo s prisotnostjo v sedanjem trenutku – ob tem vam lahko pomaga čuječnost. To ni samo vaja, ki se jo izvaja ob točno določenem delu dneva. Ne, čuječnost je naše življenje, naš življenjski slog.«

Ker je čas pomladi in je dragocen tudi čas v naravi, Nina Vajde priporoča še praktično vajo v kombinaciji z gozdno kopeljo: »Potrebujete samega sebe, čas in gozd. Prisoten si v sedanjem trenutku, odmisliš vse skrbi (naj lahkotno odletijo kot metulji). Zavestno se osredotočiš na vsak prehojeni korak, na vse slišano (petje ptic, zvok vetra, šelestenje listja…), tipaš lubje dreves, ki jih lahko tudi objameš, s studenčno vodo si umiješ obraz… Ob zaključku se boste počutili pomirjeni ter znova polni energije in volje do življenja.«