Pisma učiteljev in profesorjev zoper oblastno represijo

Oblast ne spoštuje ne ustave ne zakonov; Upamo na zdravo pamet!; Nam je dovolj, pa vam?; Za novo razsvetljenstvo! To so poudarki iz vrste pisem profesorjev in akademikov, ki so bila v minulih mesecih naslovljena na oblast. Pred petkovim dnevom upora ponavljamo njihove najpomembnejše poudarke.