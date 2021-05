Drastičen padec zaupanja v policijo

Policisti so imeli lani nekoliko manj dela s preiskovanjem kaznivih dejanj in najhujših prometnih nesreč, epidemija covida-19 pa jih je postavila pred nove izzive. Nove okoliščine so zelo negativno vplivale na zaupanje javnosti v delo policistov, ki se je bistveno znižalo.