Po sprejetih novih sankcijah Evropske unije proti Belorusiji zaradi »državnega piratstva« nad civilnim letalom in aretacije opoziciji naklonjenega novinarja Romana Protaseviča se postavlja vprašanje, kako se bo krepil pritisk na režim Aleksandra Lukašenka. V izgnanstvu živeča voditeljica beloruske opozicije Svetlana Tihanovska pričakuje nadaljnje usklajevanje z mednarodno skupnostjo, da bi storilce pripeljala pred roko pravice. Za strtje hrbtenice beloruskega režima zagovarja tudi nadaljnjo krepitev sankcij in njegovo izolacijo.

»Vse, kar se je zgodilo, je posledica nekaznovanosti režima in pomanjkanja odločnega odziva mednarodne skupnosti,« je rekla Tihanovska. Novi pogovori o tem, kako se soočiti z beloruskim režimom, bi se utegnili odviti na junijskem vrhu G7, ko bo v Evropo pripotoval tudi ameriški predsednik Joe Biden. Francoski predsednik Emmanuel Macron bi na vrhu rad videl Tihanovsko, a se mora s tem strinjati še britanski premier Boris Johnson, ki je uradni gostitelj srečanja v Cornwallu. Belorusija zagotovo bo med temami vrha G7, saj so to včeraj že potrdili v Londonu.

Toda tudi po močnem odzivu Evropske unije in mednarodnem ogorčenju nad potezami Lukašenkovega režima se pritiski na beloruske novinarje nadaljujejo. Včeraj je o prejetih smrtnih grožnjah poročal soustanovitelj kanala Nexta Stepan Putilo , za katerega je pred časom delal tudi Protasevič. »Pisali so mi, da sem sedaj na vrsti jaz ter da me ne bodo ugrabili, temveč kar ubili v Varšavi,« je za poljske medije dejal Putilo, ki je prav tako moral zaradi varnosti zapustiti Belorusijo in sedaj živi na Poljskem. Lukašenkov režim medtem nadaljuje tudi sojenja proti aktivistom, ki so se udeležili lanskih protestov proti volilnim prevaram in potrditvi Lukašenkove zmage na predsedniških volitvah. Sedem so jih obsodili na zaporne kazni med štiri in sedem let.

Protasevičevi starši prepričani,da so sina mučili

Pozive za izpustitev Protaseviča in njegove življenjske sopotnice Sofie Sapega so včeraj obnovili v EU, Natu, uradu za človekove pravice Združenih narodov in v beloruski opoziciji. Tihanovska se je med telefonsko diplomacijo pogovarjala tudi s starši 26-letnega novinarja. Vsi so prepričani, da so njegovo priznanje spodbujanja javnih nemirov, ki je v ponedeljek zvečer zakrožilo po svetu, izsilili in da so ga tudi mučili. Njegov oče je na videoposnetku sina opazil, da je njegov nos precej čuden, kar ga navdaja z mislijo, da so mu ga zlomili. Tudi precejšen del obraza je bil močno napudran, zaradi česar sumi, da so tako zakrili posledice mučenja. Po podatkih beloruske opozicije naj bi bila tako Protasevič kot Sapegova zaprta v zloglasnem zaporu Okrestina v Minsku, kjer so v preteklosti posebne enote policije mučile aretirane protestnike in aktiviste. Še vedno ni znano, kaj beloruske oblasti, ki so glede nedeljskega dogajanja še naprej pripravljene sodelovati z morebitno mednarodno preiskovalno komisijo, sploh očitajo Sapegovi.

Čeprav so bile sankcije EU proti Belorusiji s pozivi evropskim letalskim družbam, naj se izognejo beloruskemu zračnemu prostoru, potrjene šele pozno v ponedeljek zvečer, so večje evropske družbe včeraj že spremenile poti svojih letal in jih preusmerile mimo beloruskega ozemlja.