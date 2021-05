V ponedeljek zvečer je na ulicah dvomilijonskega Bamaka vladal vsakdanji vrvež. A samo nekaj ur pred tem so vojaki v središču malijskega glavnega mesta prijeli začasnega predsednika države Baha NDawa in njegovega premierja Moctarja Ouaneja, oba na svojem domu. Odpeljali so ju v vojašnico 15 kilometrov severozahodno od mesta. Še vedno ni jasno, kaj je z njima, pučisti pa tudi niso sporočili, zakaj so izvedli državni udar.

To je v zadnjem letu dni že drugi vojaški udar v tej izjemno revni zahodnoafriški državi, ki jo že vrsto let pretresajo medetnični spopadi in napadi islamskih teroristov. Osemnajstega avgusta lani je namreč skupina mlajših polkovnikov ob podpori množic odstavila tedanjega skorumpiranega in nesposobnega predsednika države Ibrahima Boubacarja Keito, ki je sedem let vodil 20-milijonski Mali. Pučisti so za predsednika za obdobje 18 mesecev imenovali zdaj odstavljenega NDawa, ki je obljubil boj proti korupciji in volilnim goljufijam, pa tudi proti džihadistom na severu.

NDaw in Ouane sta razjezila lanske pučiste tudi zato, ker sta v vlado vključila dva generala, ki so ju v lanskem vojaškem udaru odstavili in aretirali. Skratka, predsednik in premier sta se hotela znebiti pokroviteljstva lanskih pučistov. Poleg tega sta bila pripravljena sodelovati z glavnima opozicijskima strankama in nista bila navdušena nad tem, da so se pučisti polastili nekaterih dobičkonosnih poslov. Sicer malijski generali in polkovniki že vrsto let služijo lep denar s tihotapljenjem kokaina v Evropo.

Nekaj ur pred prijetjem predsednika NDawa in premierja Ouaneja je bila imenovana nova vlada, v kateri pa sta dva polkovnika, ki sta sodelovala v lanskem puču, izgubila ministrski položaj. Prav ta dva sta najbrž dala pobudo za odstavitev NDawa in njegove vlade.

Velike hibe vojske

Francija, nekdanja kolonialna gospodarica, ki ima v Maliju in sosednjih državah več kot 5000 specialcev, je med prvimi obsodila dogodke in podprla NDawa. Njegovo osvoboditev so zahtevali tudi EU, Afriška unija (v kateri so vse afriške države), ZDA, Velika Britanija, Združeni narodi… Malijci pa se večinoma požvižgajo na dogajanje na vrhu države. Vsekakor so se s sedanjim državnim udarom izničila prizadevanja za demokratizacijo države. Očitno je gospodar tisti, ki ima puško. Sicer bi morale biti predsedniške in parlamentarne volitve do februarja 2022.

Prehodna vlada je tudi poskušala doseči sporazum z nekaterimi uporniškimi skupinami na severu države in hkrati s povečanim rekrutiranjem vojakov okrepiti boj proti filialam Al Kaide in Islamske države. Kar dve tretjini severnega dela Malija – veliki kot 40 Slovenij – že vrsto let nista pod nadzorom vlade v Bamaku. Tako je tudi zato, ker v malijski vojski prevladujejo finančne malverzacije, klientelizem, korupcija in nedisciplina. Malijski obrambni minister je na primer lani zavrnil uvedbo računalniškega programa za plače v vojski, saj potem ne bi mogel več zadržati večjih vsot zase in za svoje ljudi.