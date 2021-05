Umetniški vodja kolonije in črnomaljski slikar Robert Lozar je na včerajšnji novinarski konferenci povedal, da je skupni imenovalec vseh sedmih udeležencev človeška figuralika. Posebnost letošnje kolonije pa je prevladujoča ženska udeležba, saj na koloniji ob treh slikarjih ustvarjata dve kiparki ter po ena slikarka in grafičarka, je pojasnil.

Udeleženci tudi letos predstavljajo različne slikarske in druge pristope. Kot običajno, jim tudi tokrat niso predpisali teme ali motiva. Želijo le, da se v istem prostoru srečajo različni ustvarjalci. Ta različnost pa lahko vpliva na avtorsko iskanje lastnega ustvarjalnega mesta, povzroča kreativne iskre in ustvarjalni dialog, je poudaril Lozar.

Gostje letošnje kolonije so slikarka Barbara Kastelec, kiparka Paola Korošec, slikar Vladimir Leben, grafičarka Tina Mohorović, slikar Miha Perne, kiparka Tejka Pezdirc in slikar Marko Zorović.

Do letos zbranih že 125 likovnih del

Po besedah direktorice Dolenjskega muzeja Jasne Dokl Osolnik se je v novomeški mestni zbirki, ki nastaja ob tej koloniji, do letos nabralo 125 likovnih izdelkov več kot 100 likovnikov iz Slovenije in nekaterih drugih držav. Kolonija sicer v okrilju Dolenjskega muzeja poteka petnajsto leto. Nekaj na novomeških likovnih dnevih ustvarjenih del je stalno razstavljenih v prostorih novomeške občinske uprave in rotovža. Pobudnik kolonije in njen umetniški vodja prvih petnajst let je bil novomeški slikar in specialist grafike Janko Orač. sta