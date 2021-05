Dvojni parkirni nateg pri Tobačni

Parkirišče pred upravno enoto v Tobačni ulici v Ljubljani že skoraj leto dni drži neslavni rekord najdražjega parkirišča v državi. Kot bi šlo za središče Londona, je treba tam za uro parkiranja plačati pet evrov, kar je recimo le 20 centov manj, kot stane povratna vozovnica Slovenskih železnic med Ljubljano in Kamnikom. Zasebni lastnik parkirišča, družba AS57 v lasti Kompas Shopa, ki ga obvladuje poslovnež Aleksander Jereb, je cenik določil tako, da tarifa pet evrov velja za celodnevno parkiranje, prvih deset minut parkiranja pa je brezplačnih. Kot da bi kdaj komu uspelo na upravni enoti kaj urediti v manj kot desetih minutah ali kot da bi se kdo kdaj odločil tam preživeti dan. Gre torej za skubljenje in norčevanje iz voznikov in nič drugega.