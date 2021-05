Triintridesetletni Celjan Luka Vlaović, ki je obtožen, da je oktobra lani na grozovit ali zahrbten način poskušal s krofi, ki jih je posipal z zdrobljenimi pomirjevali, umoriti svojo nekdanjo partnerico ter njuno šestletno hčer, pozneje pa je očimu nekdanje partnerice tudi grozil, je včeraj znova sedel na zatožno klop celjskega sodišča. Tokrat je veliki senat, ki mu predseduje sodnica Barbara Žumer Kunc, zaslišal še dve priči. Ena od teh je bila kriminalistka policijske uprave Celje Tina Zalokar, ki je skupaj s sodelavko, kriminalistko Lidijo Fidler, na dan dogodka v celjski bolnišnici opravila razgovor z oškodovanko.

Kot je pričala Zalokarjeva, je bila oškodovanka v celjskem urgentnem centru. Čeprav je bila med pogovorom vidno zaspana in utrujena, je vendarle izvedela nekaj bistvenih stvari, da si je lahko ustvarila vtis, kaj se je usodnega dne dogajalo. Kot je še poudarila kriminalistka, je oškodovanko najbolj skrbelo za njeno hčerko, ki so jo namestili na pediatrični oddelek na opazovanje. Kriminalistki sta sicer poskušali opraviti razgovor tudi z njo, a to takrat ni bilo mogoče. Kot je še dejala kriminalistka, si je izpoved oškodovanke zapisovala sproti, zatem pa ji dala njeno izjavo prebrati in podpisati. Pozneje stika z oškodovanko ni več imela, je bila pa seznanjena, da sta jo, ko je že bila doma, obiskala še dva kolega policista. Kaj je povedala njima, ne ve.