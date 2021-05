Knjiga fotografij Toneta Stojka: Vedno sanja o pravičnejšem času

Stojko Tone je tisti fotograf, ki ga na protestih vidite hoditi naokoli z majhno lestvijo na hrbtu in majčkeno spominja na gozdnega škrata. On beleži protestnike, protestniki njega, kot bi bil nekakšen talisman, ki nam sporoča: “Vsi smo tu, vse je okej!” Nedavno je izšla knjiga njegovih fotografij z naslovom Naša jeza je brezmejna. To jezo Stojko spremlja že od leta 1968.