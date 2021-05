Janša, ne v mojem imenu!

Propagandna tančica, v katero Izrael zavija svojo politiko do Palestincev, je padla ali se vsaj močno natrgala. To je en od rezultatov eskalacije izraelske agresije in nasilja v preteklih tednih proti Palestincem v vzhodnem Jeruzalemu, v mešanih naseljih znotraj Izraela, na Zahodnem bregu in naposled proti Gazi. Vedno znova berem, kako nihče, ki ima še kaj vesti in človečnosti, glavo in srce na pravem mestu in ni ne slep ne gluh, ne more več zagovarjati izraelskega početja. Po vsem svetu se vrstijo protesti proti njemu. Vedno več judov kliče: »Ne v mojem imenu!«