Srbija je že dvajset let na poti v EU. Zahtevo za članstvo smo vložili pred dvanajstimi leti, status kandidatke smo dobili leta 2012, od začetka pogajanj leta 2014 smo odprli osemnajst od petintridesetih pogajalskih poglavij in zaprli dve.

Raziskava enega od beograjskih inštitutov, ki so jo izvedli ta mesec, je potrdila, da so državljani Srbije še vedno večinsko naklonjeni članstvu v EU in da bi takšno opredelitev potrdili tudi na referendumu. Po drugi strani srbska vlada brez sprenevedanja nenehno sporoča, da je članstvo v EU naš glavni strateški cilj. Ne gre torej za ceremonialno izražanje opredelitve, temveč za resnično voljo Srbije in njenih državljanov, da bi postali del širše evropske družine, h kateri se nagibajo tako zgodovinsko kot po vrednotah in interesih. Delo