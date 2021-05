Mislim svoje mesto: Če ne bo vojne, bodo še volitve

Ko sem minuli petek prikolesaril na Trg republike, je bilo vzdušje pregreto. Ljudje so žvižgali, vihrale so palestinske zastave, v zraku so bili baloni v palestinskih barvah, policisti pa so mimo mene prignali moškega temnejše polti. In nato še enega. Zajel me je val razburjenja, da sem tudi sam začel kričati na policiste in se prerekati z enim od njih. Nakar sem jih še nekaj vprašal, ali jih ni sram, da sodelujejo v zatiranju predstavnikov naroda, ki so mu ukradli domovino.