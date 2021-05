Ljubljanska občina je skupaj s koordinatorjem projekta Zunaj, kulturno-okoljskim društvom Paz!park, izbrala dvanajst pobud, ki jih bodo občani izpeljali do konca septembra. Lani so izbrali 15 pobud, pri projektu sta z občino v zadnjih dveh letih sodelovala Prostorož in Inštitut za politike prostora, letos pa je njuno vlogo prevzel Paz!park. Za izvedbo bo vsaka pobuda dobila do 800 evrov za kritje materialnih stroškov, poleg tega pa tudi strokovno podporo krajinskih arhitektov, ki delujejo v Paz!parku. Komisija, ki so jo sestavljali predstavniki občine in Paz!parka, je prejela 47 pobud.

S projektom Zunaj, ki sicer ne ustreza kriterijem participativnega proračuna, prebivalce spodbujajo, da s pomočjo manjših akcij urejajo javni prostor. »Iskali smo inovativne vsebine, ki bodo oplemenitile Ljubljano in povezale skupnost. Na primer postavitev klopi, na katerih se bodo lahko družile različne generacije ljudi. Ureditev zelenice, na kateri se bodo igrali otroci. Postavitev zeliščnih gred pred bloki, zasaditev dreves, ki bodo ponujala senco, postavitev izmenjevalnice knjig, ureditev zanemarjenih korit za rože in podobno,« pravijo v društvu Paz!park, kjer se jim zdi najpomembneje izpostaviti, da pobude prihajajo neposredno od prebivalcev, ki jih bodo tudi izvedli. Dodajajo, da so bile odlične tudi nekatere pobude, ki niso bile izbrane, a še niso dovolj dodelane ali še nimajo dovolj velike podpore skupnosti. »Nekatere pobude tudi niso enostavno izvedljive, na primer, prejeli smo nekaj pobud za postavitev otroških igral, a žal evropska zakonodaja zelo natančno določa, kakšna igrala so varna oziroma dovoljena na javnih površinah, in takšne pobude so potem izpadle,« pravijo.