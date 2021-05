Marca lani so v Dečkovem naselju v Celju, soseski, imenovani DN10, položili temeljni kamen za gradnjo 142 stanovanj v šestih stolpičih. Investicija je vredna 16,6 milijona evrov, od tega sta 5,8 milijona evrov sofinancirala Evropski sklad za regionalni razvoj in država. Od skupaj šestih blokov, kolikor jih bodo zgradili, sta tudi tretji in četrti že skoraj pod streho, petega gradijo, gradnja šestega pa se začenja prav zdaj. »Tudi gradnja garažne hiše je pri koncu, končana so vsa betonska dela. Predvidoma bomo do konca julija že pridobili uporabno dovoljenje, avgusta pa se bodo v prvi blok že lahko vselili upravičenci do oskrbovanih stanovanj,« pravi Alja Tihle Hren, vodja službe za odnose z javnostmi na celjski občini.

Kljub vsemu vsem upravičencem še ne bodo mogli ugoditi, saj je na razpis, ki ga je objavila družba Nepremičnine Celje, za 14 oskrbovanih stanovanj prispelo 50 vlog. V preostalih stanovanjskih blokih bodo neprofitna stanovanja, stanovanja, namenjena mladim družinam in gibalno ali kako drugače oviranim osebam. Razpis za ta stanovanja bodo objavili septembra letos, stanovanja pa bodo vseljiva do konca poletja prihodnje leto.