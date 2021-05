Zdaj je verjetno že jasno, da če bi bila Eva moški, bi bila renesančni moški. Ker pa je ženska, ki jo ob umetnosti privlači še kup stvari, je še toliko bolj zanimiva. Kot solistka si vse opazneje utira pot na glasbeno prizorišče, stavi na izvirnost in kakovost, daje glas svežim ustvarjalcem in se že lahko pohvali tudi s popevko tedna in nastopom v polni pariški dvorani Bercy, od koder so lahko njeni avtorski pesmi Let's go together prisluhnili v kar 107 državah.

»V življenju ničesar ne smemo jemati samoumevno. To je bila ena najbolj norih in neverjetnih izkušenj. Še vedno dobim kurjo polt. Je pa zanimivo, da nisem imela treme. Preden sem šla na oder, sem si rekla: 'Zdaj uživaj, take priložnosti verjetno ne boš več imela!' In res sem začutila to moč, ki jo imajo velike zvezde na odru, ko ti publika sledi, ko se zadereš v mikrofon ljudem, ali se imajo dobro, in ti 20.000-glava množica zatuli: 'Jaaaaaa!' Potem se lahko le še prepustiš trenutku,« se spominja Eva.

Pogovori s srečo Projekt, ki ga je zagnala s pesmijo Mižim, je zasnovan kot pisma Sreči, z njim pa želi aktivirati ustvarjalce, ki jih je epidemija odrezala od odrov, marsikoga pa pahnila tudi v stisko: »Skladba Mižim je provokacija. Govori o tem, da smo vsi iskalci sreče. To je tudi rdeča nit projekta. Družba nas dela nesrečne – potrošnike, saj le tako še več zapravljamo. Srečo iščemo povsod drugje, le v sebi ne. Moramo odpreti oči, se zavedati stvari okoli sebe in biti hvaležni, sicer nam lahko življenje pobegne. Včasih zaradi prehitrega življenja spregledamo, da imamo srečo pred nosom. Ko to ugotovimo, jo preprosto sprejmemo in jo vidimo povsod: v sebi, v ljudeh, okoli nas, v naravi in v malih rečeh. Če damo sreči priložnost, se hitro odzove in nam bogato vrača.« Evi je tako epidemija po prvem šoku prinesla tudi marsikaj dobrega: »Vedno skušam biti pozitivna. Seveda sem imela tudi krizo. Sem pa začela spet početi stvari, za katere sem mislila, da nimam časa: spet slikam, to sem prelila tudi v oblikovaje svojih videov v tehniki 'stop-motion', zgodil se je projekt Sreči, vrnila sem se k plesanju hiphopa… Vse to me zelo osrečuje.«