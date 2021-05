Vsak posameznik mora presoditi, kaj mu pomenijo stroški v primeru bolezni ali poškodbe v tujini. »Dobro je vedeti, da evropska kartica zavarovanja ne krije pregledov pri zasebnih zdravnikih, prevoza v domovino, kar zlasti v primeru hude poškodbe ali bolezni predstavlja zelo visok strošek,« poudarja Borut Papič iz Assistance Coris. Omenjena kartica velja v Evropski uniji in še nekaterih evropskih državah. Po izstopu Velike Britanije iz EU v Angliji ne velja. »Zelo pomembno je izpostaviti, da govorimo o asistenčnem zavarovanju, kar pomeni, da je tistemu, ki se zavaruje, 24 ur na dan in sedem dni v tednu na voljo nekdo, ki zavarovancu v tujini lahko pomaga. Mi imamo za razliko od drugih ponudnikov lasten asistenčni center, kjer pomoč organizirajo zaposleni v podjetju. Prav tako povrnemo vse stroške telefonskih klicev na našo številko,« pravi Papič. Dodaja, da so pri njih premije enake ne glede na to, ali zavarovanec potuje v sosednjo Italijo ali na drugi konec sveta. Za daljša medcelinska potovanja svetujejo višja kritja, saj strošek prevoza v domovino v ležečem položaju z druge celine hitro doseže 50.000 in več evrov.

V primeru, da bi v tujini zboleli za novim koronavirusom, zavarovanje krije stroške zdravstvene oskrbe na povsem enak način, kot bi šlo za katero koli drugo bolezen (pregled pri zdravniku, zdravila, hospitalizacijo). »Prav tako krije stroške testa, ki ga naroči zdravnik, ne glede na rezultat; stroške karantene za zavarovanca, ki je pozitiven na test, za njegove družinske člane in sopotnike, če jim je odrejena karantena in imajo naše zavarovanje. Zavarovancu krijemo tudi stroške nastanitve do največ 150 evrov na noč za 2 osebi do dneva, ki je bil določen na karantenski odločbi, ali do dneva, ko zavarovanec prejme negativen test – kar od tega nastopi prej,« dodaja sogovornik. Krijejo pa tudi stroške prestavitve leta in prevoza v domovino.

Tudi Zavarovalnica Sava svetuje sklenitev turističnega zavarovanja z asistenco v tujini. »Letno in kratkoročno turistično zavarovanje smo nadgradili s kritji v primeru obolelosti za covidom-19 za vsa potovanja, začeta do vključno 31. 8. 2021. Trenutno ponujamo 15-odstotni popust na letno turistično zavarovanje z asistenco v tujini za posameznika ali vso družino in za potovanja po vsem svetu,« pravijo v omenjeni zavarovalnici.