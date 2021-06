Izleti in potovanja so v vseh letnih časih navdihujoče preživljanje prostega časa. In zdaj, ko lahko po več kot letu dni primeža epidemije spet svobodneje zadihamo, nikar ne oklevajmo in izkoristimo brezskrbne trenutke. Naša država nam ponuja vrsto zelenih kotičkov, od koder se bomo domov zagotovo vrnili zadovoljnejši in polnejši elana.

Med idiličnimi jezerci Ste že okusili nepopisno lep razgled na majhna jezerca, poleti posuta z lokvanji in obdana z nizkimi borovci? Našli jih boste med Roglo in Ribniškim Pohorjem, kjer vas bo lično urejena pot po lesenih brveh pripeljala tako v osrčje barja kot do lesenega razglednega stolpa. Za idilično krožno pot od Rogle do jezer, primerno za vso družino, boste ob zmerni hoji potrebovali približno tri ure. Pika na i bo še ena znamenitost Rogle – pot med krošnjami. Na nadmorski višini 1517 metrov se boste sprehodili po dobrem kilometru dolgi poti, primerni tudi za vozičke za otroke in invalide, ter se ob koncu na zemeljska tla po želji spustili po 40 metrov dolgem toboganu. Doživljajsko ponudbo za družine med drugim zaokrožujejo tudi škratova učna pot, pohorska vasica in sankališče Zlodejevo, nikar pa se na Rogli se ne odrecite niti pokušnji pohorske omlete ali borovničevega zavitka.

Sprostitev v naravnih termah Naravna toplica na Dolenjskem, Klevevž, se nahaja v bližini Šmarjeških Toplic in je priljubljen cilj v vseh letnih časih. Potok Radulja, ki je pritok dolenjske lepotice Krke, v idilični soteski s številnimi majhnimi slapovi tam priteče na dan s temperaturo okoli 25 stopinj Celzija, kar omogoča blagodejno kopanje 365 dni na leto. Vrelec so domačini pred leti ogradili in tako je nastal priljubljen srednje velik bazen, ki ga danes radi obiščejo popotniki od blizu in daleč. Spomladi tamkajšnja narava navdušuje s travniki, polnimi zdravilnega čemaža in očiščevalnih kopriv, poletna senca dreves je kot naročena tudi za piknik in sprehod v naravi. Nedaleč stran je tudi Klevevška jama, v katerih domujejo endemične podzemne živali, medtem ko za turistične oglede ni urejena.