OVEN Junij vam bo naklonjen za urejanje doma in vrta, a bolj kot to, kako vam bodo cvetele rožice in rasla solata, vam bo pomembno, kako se razumete s svojimi najbližjimi. To bo tudi mesec, ki bo dober za izobraževanje in povezovanje s sosedi. Bodite pa pozorni na besede, ki jih boste izgovarjali, jih slišali ali kje prebrali, in naj bodo vaše misli svetle.

BIK Ta mesec se boste večkrat vprašali, kaj je tisto, kar vam je pomembno v življenju. Je to kakšna oseba, je to denar, morda hiša, avto ali kar koli materialnega? Kar vam je bilo nekoč sila pomembno, bo zdaj izgubilo svoj sijaj. Zasijete pa lahko vi, ker se bodo v vas pojavili talenti, ki jih niste poznali ali razvijali in so spali. Upajte si narediti tisto, česar vas je strah.

DVOJČKA Ne le ta mesec, kar pol leta bo trajalo vaše prerojenje, ampak junija se boste poglabljali vase in se spraševali, kdo ste, kam greste, s kom ste na poti, ali živite svoje življenjsko poslanstvo, ste zadovoljni, česa si želite, kako se želite pojavljati med ljudmi… V vesolje boste pošiljali iskrice, nazaj pa boste dobili sijoč žar, ki vam bo prinesel veliko dobrega.

RAK Idealen čas bo za premislek, kaj boste spustili iz svojega življenja. Česa več ne potrebujete? Česa več nočete? Kaj več ne sodi v vaše življenje in kaj je tisto, česar si želite? V vas bosta moč in milina, tako da boste delovali na harmoničen način in pomagali drugim, da uredijo svoje odnose. 21. junija bo Sonce prišlo v vaše znamenje in vsem nam prineslo poletje.

LEV Čeprav boste obremenjeni z delom in še bolj s šefom, bo junij prijeten mesec. Bolj družabni boste, od 11. junija tudi bolj energični in vitalni, pazite pa v komunikaciji in pri nakupih elektronskih naprav ter novega avtomobila. Vse bolj boste optimistični, konec meseca pa boste še prav posebno mili, širokosrčni in najlepši v zodiaku.

DEVICA Nove priložnosti za poslovne povezave bodo prišle, vi jih le skrbno pretehtajte. Spoznali pa boste tudi nove ljudi, povabljeni boste v kakšno skupino enako mislečih in šli na kavico z znanci in prijatelji, s katerimi ste se v času korone oddaljili. Odločili se boste, da bo vaše življenje postalo bolj brezskrbno in radostno, da je vse mogoče, le verjeti morate v to.

TEHTNICA Vaše duhovno, osebno potovanje bo dobilo junija nove razsežnosti, nove dimenzije, saj boste nabirali nova znanja, ki jih boste tudi z veseljem delili naprej. Če ste že pred junijem planirali dopust in potovanje, vam bo mesec naklonjen, če pa se boste za potovanje odločili na hitro, vas utegnejo na poti čakati presenečenja. Boste pa ves mesec fizično aktivni.

ŠKORPIJON Zdaj bo čas za branje knjig, če pa imate v mislih izdajo svoje knjige, bo junij za vas idealen. Sončni mrk, ki bo desetega, vam bo prinesel dolgo obdobje šestih mesecev, ko lahko uspešno rešite finančne izzive, se tako rešite kredita ali z investiranjem povečate premoženje. Bolj se boste odprli ljudem in ne boste več tako zelo dvomili vanje. V vas bo več ljubezni.

STRELEC Lunin mrk je maja govoril, da ste pomembni vi, sončni mrk junija pa vas bo usmerjal v nove odnose z ljudmi, v izboljšanje obstoječih odnosov, tako da boste imeli fokus na druge ljudi, se vanje vživljali in iskali ravnovesje. Poletje vam bo prineslo več strasti, 24. pa vam bo polna luna prinesla odločitev glede nekih finančnih izdatkov, povezanih z domom.

KOZOROG Mesec se bo začel z dobrimi energijami za lepe in harmonične odnose. Bo pa sončni mrk 10. junija tisti, ki bo na vas vplival pol leta, in sicer se vas bo dotaknil pri delu in zdravju. Česa ne boste več počeli na star način? Kaj boste prisiljeni spremeniti, da boste bolj energični, zdravi in zadovoljni? O delu in zdravju boste začeli razmišljati na nov način in posledično tako tudi delovati.

VODNAR Ravnovesje energije v fizičnem telesu bo z začetkom junija zelo dobro in boste lahko veliko delali, telovadili, poleg tega boste vse sladke kalorije sproti kurili in tako bo za vas življenje lepo in živahno. Z 10. junijem boste začeli še kakšen nov konjiček in tudi obisk kakšne gledališke predstave vam bo polepšal vsakdan. Bo pa mesec dober tudi za finance.

RIBI Začetek junija vam prinaša lepe energije za ljubezen, za harmonijo v vas samih, ko boste bolj ljubeči in pri tem ne boste pozabili biti ljubeči tudi do sebe. Bolj radostni boste, igrivi in nekaj skrbi bo odplavalo stran. Sončni mrk 10. junija bo prinesel dolgo obdobje, ko se bo začelo nekaj dogajati v vašem domu in družini. To je lahko selitev, prenova, morda pride celo nov družinski član.