Četudi nas čaka ogromno dela, bodo poletni meseci vseeno vsaj malce bolj počasni, brezskrbni in polnejši nasmeškov na obrazu. O tem sta prepričani tudi priljubljeni Slovenki, ki smo ju povprašali, kaj najraje počneta poleti, kako se pripravljata na najbolj vroč letni čas in na kakšen način v teh dneh skrbita za zdrav duh v zdravem telesu.

Zvezdana Mlakar, televizijska voditeljica in igralka »Na poletje se ne pripravlja, poletja se enostavno veseli! Od prve sekunde, ko se začne dan spet daljšati, prvih temnordečih brstov, ki se začnejo napenjati na vejah drevesa, do nežnih in sramežljivih odtenkov zelene v meni raste vznemirjenje od vsega lepega. Ljubim poletje, ker ko je vroče, se lahko skriješ v senco, se vržeš v vodo, se svobodno giblješ, hodiš bos, lahko zaspiš na travi, na plaži, osvobojen štirih sten… Poletje imam rada tudi zato, ker sem takrat res prosta, to je edini čas, ko imam lahko dopust. Za letošnje poletje sicer za zdaj nimam še nobenih načrtov. Želim si na morje, jadrati in se izgubiti nekje med Jadranskimi otoki… Veselim se časov in prijateljev, ko se bomo lahko družili bolj množično, skupaj zaplesali in noreli. Želim si tudi kam dlje, ampak se ne obremenjujem, rada sem tudi doma. Sicer pa sta moji najljubši poletni aktivnosti brezčasnost in občutek, ko se ti nikamor ne mudi. In plavanje v vseh vodah tega sveta! V vodi lahko preživim ure in ure… Obožujem tudi delo na kmetiji od jutra do večera, tega nikoli ne zmanjka. V pomladnih mesecih za zdrav duh v zdravem telesu najraje poskrbim s fizičnim delom, to je namreč čas za pripravo vrta, prirezovanje, obrezovanje, čiščenje. Sicer pa vsako drugo jutro tudi po eno uro telovadim in se okopam v kadi ledeno mrzle vode, si masiram obraz… Vadbe si zadnje leto sestavljam sama s posnetkov na youtubu. Za to je potrebna železna disciplina, je pa redna vadba edina, ki pomaga, in najboljša stvar, da človek naredi nekaj zase. Hrano si pridelujem sama, torej jem živo hrano in pijem živo vodo – to je res največje bogastvo.«

Eva Boto, pevka »Na poletje se pripravljam tako, da sem si že kupila kremo za sončenje. Ponavadi v tem času preurejam garderobno omaro, vendar bom s tem še počakala, saj imam glede na vremenske spremembe občutek, da lahko sredi maja preseneti še kakšen sneg. Sicer sem bolj jesenski tip človeka, če pa bi morala izbirati med poletjem in zimo, bi se odločila za poletje. Načrtov za poletje si običajno ne delam, če jih že, se odločim zelo spontano in zadnjo minuto pred odhodom. Sama pravim, da sem, kar se tiče koncertov in nastopov, že tako na skoraj 'enoletnem dopustu', ampak verjamem, da bomo s poletjem lahko začeli kaj več planirati v tej smeri. Prvi večji nastop me čaka na festivalu Melodije morja in sonca, ki bo junija; tam bom predstavila tudi novo pesem, ki jo z ekipo že pridno končujemo… Kakšne velike želje po potovanjih v tujino nimam, še najraje se za nekaj dni odpravim v hribe ali na prečudovito Gorenjsko. Glede gibanja in zdravega duha v zdravem telesu pa nisem na seznamu tistih, ki zdravo jedo in se gibajo samo kakšen mesec pred poletjem. Trudim se, da redno športanje in zdravo prehranjevanje vse leto predstavljata moj način življenja. Razlika je le, da se športne aktivnosti v tem času skoraj v večini preusmerijo v naravo.«