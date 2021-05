»Če bo Hamas prekinil mir in napadel Izrael, bo naš odgovor zelo silovit,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zagrozil Netanjahu.

Blinken je zagotovil, da bodo ZDA poskrbele za mednarodno pomoč za obnovo Gaze ter da za to, da se vodilni predstavniki Hamasa s to pomočjo ne bodo okoristili.

»S svojimi partnerji bomo tesno sodelovali, da bi zagotovili, da Hamas ne bo koval dobička na račun pomoči za obnovo,« je po srečanju s predsednikom izraelske vlade dejal ameriški državni sekretar. Blinken je sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa poudaril, da ima Izrael pravico do samoobrambe pred raketnimi napadi palestinskih skrajnežev na civilno prebivalstvo.

Namen Blinknovega obiska na Bližnjem vzhodu je sicer del prizadevanj ZDA, da bi prekinitev ognja na območju Gaze obveljala. Ameriški državni sekretar naj bi se še danes sestal tudi z izraelskim zunanjim ministrom Gabijem Aškenazijem in palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom.

Med bližnjevzhodno turnejo je napovedano tudi srečanje Blinkna z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem ter jordanskim kraljem Abdulahom II.

Blinken je tudi pozval k zmanjšanju napetosti na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu. Izraelci in Palestinci imajo isto pravico do varnega življenja, je še dejal ameriški državni sekretar in se zavzel za obnovitev odnosov s palestinskimi avtonomnimi oblastmi v Ramali na Zahodnem bregu.

»Razširiti je treba priložnosti za Palestince na območju Gaze in Zahodnega brega. Tovrstna vlaganja bodo prispevala k vzpostavitvi stabilnega okolja za Palestince in Izraelce,« je še dejal ameriški državni sekretar.

Z Zahodnega brega danes sicer poročajo o smrti Palestinca, ki so ga ubile izraelske varnostne sile nekaj ur pred prihodom Blinkna v Izrael. Po navedbah palestinske strani so ubili mladeniča iz begunskega taborišča Al Amari v bližini Ramale. Vir pri izraelskih varnostnih silah je za AFP potrdili, da je izraelska policija med "poskusom aretacije terorističnega aktivista v Ramali" ubila osebo, ki je pomagala osumljencu.

Izraelske varnostne sile po izbruhu nasilja na območju Gaze, ki se je minuli petek končalo s prekinitvijo ognja, izvajajo aretacije tudi na Zahodnem bregu.c